Weekly Rashifal December 2025: 8 दिसंबर से बुलंद होगा कुंभ राशि वालों का सितारा, इन 3 राशियों का भी लग सकता है जैकपॉट

Weekly Rashifal December: दिसंबर का नया सप्ताह (8 से 14 दिसंबर) चार राशियों के लिए बेहद शुभ रहेगा. ज्योतिषविदों के अनुसार इन जातकों को आर्थिक लाभ होगा और करियर में सुधार व स्वास्थ्य समस्याओं से राहत मिलेगी.

दिसंबर का नया सप्ताह 8 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक रहने वाला है.

Weekly Rashifal December 2025: दिसंबर माह का नया सप्ताह शुरू होने वाला है. ये नया सप्ताह 8 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक रहने वाला है. इस सप्ताह ग्रह नक्षत्रों की चाल चार राशि के जातकों के लिए बहुत शुभ मानी जा रही है. ज्योतिषविदों का दावा है कि इस सप्ताह इन राशियों को आर्थिक मोर्चे पर जमकर लाभ हो सकता है. करियर से जुड़ी परेशानियां भी समाप्त होंगी और स्वास्थ्य से संबंधी दिक्कतों से भी निजात पाएंगे. आइए इन लकी राशियों के बारे में जानते हैं.

वृष राशि
वृष राशि वालों के लिए आज का दिन बेहद सक्रिय और फायदेमंद रहेगा. धन प्राप्ति के संकेत मजबूत हैं और छोटी यात्रा के योग भी बन रहे हैं. परिवार में किसी शुभ कार्य का आयोजन हो सकता है, जिससे घर में सकारात्मकता बढ़ेगी. करियर से जुड़ी पुरानी समस्याएं खत्म होती नजर आएंगी. नए अवसर दरवाजे पर दस्तक दे सकते हैं, इसलिए निर्णय लेने में सक्रिय रहें. स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता है. खाने-पीने की वस्तुओं का दान करना आज आपके लिए विशेष रूप से शुभ फलदायी रहेगा.

कर्क राशि
कर्क राशि के जातकों के लिए आज धन की स्थिति में लगातार सुधार होता दिखाई देगा. अगर पिछले दिनों आर्थिक तनाव था, तो अब परिस्थितियां बेहतर दिशा में बढ़ेंगी. करियर में आई बाधाएं भी धीरे-धीरे दूर होंगी और कामकाज में सफलता मिलने लगेगी. किसी मित्र या परिचित का सहयोग अप्रत्याशित रूप से मिल सकता है, जो आपके लिए उपयोगी साबित होगा. स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा, लेकिन अनुशासन बनाए रखना जरूरी है. धन का दान आपके लिए पुण्य के साथ सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बनेगा.

कन्या राशि
कन्या राशि वालों के लिए आज बेहद शुभ संकेत हैं. लंबे समय से अटके महत्वपूर्ण कार्य सफल हो सकते हैं. आर्थिक लाभ के योग मजबूत बने हुए हैं. शिक्षा से जुड़े लोगों या विद्यार्थियों के लिए सफलता के अवसर बनेंगे. उच्च पद प्राप्ति की संभावनाएं भी आज बढ़ सकती हैं. कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा में इजाफा होगा और प्रयासों का फल मिलने लगेगा. यात्रा के योग भी बन रहे हैं, जो लाभकारी साबित हो सकते हैं. आज खाना-पीना या अनाज का दान करना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा. धन का दान भी आपकी उन्नति के मार्ग खोल सकता है.

कुंभ राशि
कुंभ राशि के जातकों के लिए धन प्राप्ति का दिन है. आर्थिक मामलों में सकारात्मकता बनी रहेगी. हालांकि दांपत्य जीवन में थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है. किसी बात को लेकर गलतफहमियां पनप सकती हैं. इसलिए संवाद में संयम रखें. स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें. खान-पान का विशेष ध्यान जरूरी है. करियर से जुड़ी दिक्कतें कम होंगी और कार्यक्षेत्र में अनुकूल परिस्थिति बनना शुरू होगी. धन का दान और विनम्र व्यवहार आपके लिए आज का सबसे शुभ उपाय साबित होगा.

---- समाप्त ----
