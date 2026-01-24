Weekly Rashifal 26 jan-1 Feb 2026: जनवरी के आखिरी सप्ताह की 5 लकी राशियां, कुंभ सहित इन 6 को होगा धन लाभ

Weekly Rashifal January 2026: जनवरी माह का आखिरी सप्ताह शुरू होने वाला है. यह सप्ताह 26 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक रहने वाला है. ग्रहों की चाल पर नजर डालें तो इस सप्ताह देव गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में विराजमान है. सिंह राशि में केतु बैठा है. जबकि मकर राशि में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र का चतुर्ग्रही योग बन रहा है. इसके अलावा, कुंभ राशि में राहु और मीन राशि में शनि देव बैठे हैं. ज्योतिषविद प्रवीण मिश्र के अनुसार, इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति छह राशियों के लिए शुभ संकेत दे रही हैं. आइए जानते हैं कि ये लकी राशियां कौन सी हैं.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह धन लाभ के अवसर लेकर आने वाला है. मित्रों के सहयोग से आपके जरूरी काम बनेंगे. जो लोग जॉब करते हैं, उनकी स्थिति बेहतर रहेगी. जिन लोगों के पास जॉब नहीं हैं. जो बेरोजगार हैं और जॉब तलाश रहे हैं, उन्हें कामयाबी मिल सकती है. इस सप्ताह कोई अच्छी खबर अचानक आपको मिलने वाली है.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों की योजनाएं इस सप्ताह सफल होंगी. धन लाभ के अवसर मिलेंगे. नौकरी-रोजगार के क्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी. जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे. मेहनत से काम करने का समय है. अगर कोई महत्वपूर्ण डिसीजन आप इस सप्ताह लेना चाहते हैं तो बुधवार और बृहस्पतिवार के दिन ले सकते हैं.

तुला राशि

तुला राशि के स्वामी शुक्र मकर राशि में विराजमान है, जहां उनकी सूर्य, मंगल और बुध के साथ युति हो रही है. इस राशि वालों को व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे. आपका मुनाफा बढ़ता हुआ दिखाई देगा. अगर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद है तो उसे शांति और धैर्य से सुलझाने की ओर बढ़ेंगे.

वृश्चिक राशि

इस सप्ताह वृश्चिक राशि वालों का पराक्रम और बढ़ेगा. आपको मेहनत के अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे. आत्मविश्वास बढ़ेगा. जो लोग जॉब करते हैं, उनकी स्थिति अच्छी रहेगी. अगर आपका जॉब बदलने का मन है तो इस सप्ताह डिसीजन ले सकते हैं. जो लोग बिजनेस करते हैं, उनके लिए व्यापार में आगे बढ़ने का समय है. क्रोध से बचें और किसी के भरोसे अपना कोई महत्वपूर्ण कार्य न छोड़ें.

मकर राशि

मकर राशि के स्वामी शनि देव अभी मीन राशि में विराजमान हैं. इस सप्ताह आपको काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है. उससे आपको बहुत फायदा होगा. करियर के क्षेत्र में आप पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे. सोच समझकर निर्णय लें. अपने बिजनेस को आगे ले जाने की कोशिशें तेज करने का समय है. यह आपके लिए सफलता का सप्ताह है. आलस्य की वजह से किसी भी काम को न टालें. अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें. खान-पान में लापरवाही न करें.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों को इस सप्ताह मान-सम्मान की प्राप्ति होगी. आपके अधूरे पड़े कार्य इस सप्ताह तेजी से पूरे होंगे. आपकी कोशिशें रंग लाएंगी. करियर से संबंधित कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेने के लिए यह सप्ताह महत्वपूर्ण है. हालांकि जो लोग बिजनेस करते हैं, उनके लिए धैर्य से कार्य करने का समय है. कुंभ राशि वाले किसी भी काम में बहुत ज्यादा उतावलापन न दिखाएं. क्रोध से बचें. गुस्से आप गुस्सा दिखाना आपके काम को बिगाड़ सकता है.

