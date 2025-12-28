Weekly Rashifal: 2026 का पहला सप्ताह इन 4 राशियों के लिए लकी, जबरदस्त धन लाभ के योग

Weekly Rashifal 2025: 29 दिसंबर से नया सप्ताह शुरू होने वाला है और ये सप्ताह बहुत ही खास है. इस सप्ताह नए साल 2026 की भी शुरुआत होने वाली है. ये सप्ताह 29 दिसंबर 2025 से लेकर 4 जनवरी 2026 तक रहने वाला है. ज्योतिषविदों का कहना है कि इस दौरान ग्रह नक्षत्रों की चाल चार राशियों के लिए अनुकूल दिखाई दे रही है. इन राशियों को करियर, कारोबार, आर्थिक और स्वास्थ्य के मोर्चे पर लाभ होने वाला है.

और पढ़ें

मेष राशि

लंबे समय से अटके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है. आर्थिक लाभ के संकेत मिल रहे हैं. खर्चों में कमी लाने का प्रयास सफल रहेगा. मानसिक तनाव कम होगा और धन की स्थिति बेहतर होगी. नए सप्ताह में खाने-पीने की वस्तुओं का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा. आपका शुभ रंग गुलाबी और आपका भाग्य का प्रतिशत 90 रहने वाला है.

कर्क राशि

कोई सुखद समाचार मिल सकता है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा. करियर में सफलता के योग बन रहे हैं और आय में भी वृद्धि हो सकती है. पदोन्नति, इन्क्रीमेंट मिलने की प्रबल संभावना है. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. सम्मान या उपहार मिलने की संभावना है. यात्रा के योग भी बन रहे हैं. भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा. आपका शुभ रंग पीला और भाग्य प्रतिशत 85 रहेगा.

Advertisement

वृश्चिक राशि

इस सप्ताह करियर में कुछ नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं. वाहन या संपत्ति से जुड़ा लाभ होने की संभावना है. कोई अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा. कार्यक्षेत्र की समस्याएं धीरे-धीरे समाप्त होंगी और धन लाभ के योग बनेंगे. हालांकि आपको वाहन चलाते समय सावधानी रखें. खाने की वस्तुओं और धन का दान शुभ रहेगा. आपका शुभ रंग नारंगी और भाग्य प्रतिशत 75 है.

धनु राशि

आर्थिक लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं. करियर में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, जिससे व्यस्तता रहेगी. लेकिन उसका भरपूर लाभ भी आपको मिलेगा. मनचाहे स्थान परिवर्तन के संकेत दिखाई दे रहे हैं. करियर में नई शुरुआत हो सकती है और कोई शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है. खाने-पीने की चीजों का दान करना लाभकारी रहेगा. आपका शुभ रंग पीला और भाग्य प्रतिशत 95 रहेगा.

---- समाप्त ----