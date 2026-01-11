scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Weekly Rashifal January 2026: अगले सप्ताह 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन, कुंभ सहित इन 3 राशियों को हो सकती है धन हानि

Weekly Rashifal January 2026: जनवरी का नया सप्ताह 12 जनवरी से 18 जनवरी तक रहने वाला है. इस सप्ताह सूर्य, शुक्र, मंगल और बुध का राशि परिवर्तन भी होने वाला है. ज्योतिषविदों का कहना है कि नए सप्ताह में ग्रहों की चाल तीन राशियों के लिए नुकसानदायक लग रही है.

Advertisement
X
जनवरी का नया सप्ताह 12 जनवरी से 18 जनवरी तक रहने वाला है.
जनवरी का नया सप्ताह 12 जनवरी से 18 जनवरी तक रहने वाला है.

Weekly Rashifal January 2026: जनवरी माह का नया सप्ताह कल से शुरू होने वाला है. यह नया सप्ताह 12 जनवरी 2026 से लेकर 18 जनवरी 2026 तक रहने वाला है. इस सप्ताह को ग्रहों की चाल के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है. दरअसल, 13 जनवरी को शुक्र देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे. फिर 14 जनवरी को सूर्य भी इसी राशि में गोचर कर जाएंगे. इसके बाद 16 जनवरी को मंगल और 17 जनवरी को बुध का मकर राशि में गोचर होगा. ज्योतिषविदों का कहना है इस सप्ताह मकर राशि में बन रहा चतुर्ग्रही योग तीन राशियों को कष्ट दे सकता है.

वृश्चिक राशि
जनवरी का ये नया सप्ताह वृश्चिक राशि वालों के लिए तनाव और चिंता बढ़ाने वाला साबित हो सकता है. कार्यस्थल पर किसी नजदीकी व्यक्ति या सहकर्मी के साथ आपका मतभेद हो सकता है. व्यापार से जुड़े लोगों को लाभ की जगह नुकसान का सामना करना पड़ सकता है. आर्थिक स्थिति गड़बड़ होने के कारण उधार, कर्ज लेने की नौबत आ सकती है. मानसिक दबाव के कारण बड़े और जरूरी फैसले लेने में कठिनाई आएगी. इस दौरान आपके धैर्य की परीक्षा भी होगी. नियमित दिनचर्या और पर्याप्त आराम पर ध्यान देना जरूरी रहेगा.

धनु राशि
जनवरी माह का नया सप्ताह धनु राशि वालों को आर्थिक मोर्चे पर नुकसान दे सकता है. आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी रहेगी, क्योंकि अचानक नुकसान की आशंका बनी हुई है. इस समय बड़े निर्णय टालना ही आपके लिए ठीक होगा. किसी बड़े कार्य की शुरुआत इस सप्ताह न करें. कोई बड़ा निवेश इस सप्ताह करने से बचें. प्रॉपर्टी, वाहन या कोई कीमती सामान खरीदने के लिए ये सप्ताह अनुकूल नहीं दिख रहा है. मानसिक और पारिवारिक दबाव बढ़ सकता है. घर में मतभेद उभरने से मन बेचैन रहेगा. 

सम्बंधित ख़बरें

Today's Horoscope: आज कैसा रहेगा आपका दिन, क्या होगा SUCCESS मंत्र? जानें राशिफल
budh shukra yuti
मकर राशि में सूर्य-शुक्र की युति, 6 फरवरी तक चांदी काटेंगे इन 3 राशियों के लोग
The entry of the Sun on Makar Sankranti may bring stress, expenses, and problems in the lives of some.
मकर संक्रांति से शुरू होंगे इन 3 राशियों के अच्छे दिन, जबरदस्त धनलाभ के योग
Weekly Rashifal January 2026
सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र का गोचर, इन 5 राशियों के लिए लकी नया सप्ताह
वृश्चिक राशि वालों का लक्ष्य पर फोकस जरूरी रहेगा, जानें अन्य राशियों का हाल
Advertisement

कुंभ राशि
कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह धन और रिश्तों के लिहाज से चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है. बिना वजह खर्च बढ़ सकते हैं. कहीं पहले से किए गए निवेश में बड़ी गिरावट आ सकती है. सिर पर कर्जों का भार बढ़ सकता है. साझेदारी या वैवाहिक जीवन में तनाव देखने को मिल सकता है. कारोबार में अपेक्षित लाभ न मिलने से निराशा रहेगी. सोच-समझकर कदम उठाना फायदेमंद रहेगा. काम में मन कम लगेगा और शरीर में थकावट महसूस होगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement