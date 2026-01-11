Weekly Rashifal January 2026: अगले सप्ताह 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन, कुंभ सहित इन 3 राशियों को हो सकती है धन हानि

Weekly Rashifal January 2026: जनवरी माह का नया सप्ताह कल से शुरू होने वाला है. यह नया सप्ताह 12 जनवरी 2026 से लेकर 18 जनवरी 2026 तक रहने वाला है. इस सप्ताह को ग्रहों की चाल के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है. दरअसल, 13 जनवरी को शुक्र देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे. फिर 14 जनवरी को सूर्य भी इसी राशि में गोचर कर जाएंगे. इसके बाद 16 जनवरी को मंगल और 17 जनवरी को बुध का मकर राशि में गोचर होगा. ज्योतिषविदों का कहना है इस सप्ताह मकर राशि में बन रहा चतुर्ग्रही योग तीन राशियों को कष्ट दे सकता है.

वृश्चिक राशि

जनवरी का ये नया सप्ताह वृश्चिक राशि वालों के लिए तनाव और चिंता बढ़ाने वाला साबित हो सकता है. कार्यस्थल पर किसी नजदीकी व्यक्ति या सहकर्मी के साथ आपका मतभेद हो सकता है. व्यापार से जुड़े लोगों को लाभ की जगह नुकसान का सामना करना पड़ सकता है. आर्थिक स्थिति गड़बड़ होने के कारण उधार, कर्ज लेने की नौबत आ सकती है. मानसिक दबाव के कारण बड़े और जरूरी फैसले लेने में कठिनाई आएगी. इस दौरान आपके धैर्य की परीक्षा भी होगी. नियमित दिनचर्या और पर्याप्त आराम पर ध्यान देना जरूरी रहेगा.

धनु राशि

जनवरी माह का नया सप्ताह धनु राशि वालों को आर्थिक मोर्चे पर नुकसान दे सकता है. आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी रहेगी, क्योंकि अचानक नुकसान की आशंका बनी हुई है. इस समय बड़े निर्णय टालना ही आपके लिए ठीक होगा. किसी बड़े कार्य की शुरुआत इस सप्ताह न करें. कोई बड़ा निवेश इस सप्ताह करने से बचें. प्रॉपर्टी, वाहन या कोई कीमती सामान खरीदने के लिए ये सप्ताह अनुकूल नहीं दिख रहा है. मानसिक और पारिवारिक दबाव बढ़ सकता है. घर में मतभेद उभरने से मन बेचैन रहेगा.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह धन और रिश्तों के लिहाज से चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है. बिना वजह खर्च बढ़ सकते हैं. कहीं पहले से किए गए निवेश में बड़ी गिरावट आ सकती है. सिर पर कर्जों का भार बढ़ सकता है. साझेदारी या वैवाहिक जीवन में तनाव देखने को मिल सकता है. कारोबार में अपेक्षित लाभ न मिलने से निराशा रहेगी. सोच-समझकर कदम उठाना फायदेमंद रहेगा. काम में मन कम लगेगा और शरीर में थकावट महसूस होगी.

