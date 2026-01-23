scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Vish Yog On Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी पर बनेगा खतरनाक विष योग! होगी चंद्रमा-शनि की युति, रहना होगा इन 3 राशियों को 25 जनवरी तक सावधान

Vish Yog On Basant Panchami 2026: 23 जनवरी यानी आज बसंत पंचमी पर चंद्रमा और शनि की युति से विष योग बनेगा, जो कई राशियों के लिए विशेष सावधानी के संकेत ला सकता है. इस दौरान पैसों के मामलों में जोखिम, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है.

Advertisement
X
बसंत पंचमी पर बनेगा विश योग (Photo: ITG)
बसंत पंचमी पर बनेगा विश योग (Photo: ITG)

Vish Yog On Basant Panchami 2026: आज बसंत पंचमी मनाई जा रही है. इस दिन मां सरस्वती की पूजा और पीले रंग के साथ बसंत ऋतु का स्वागत किया जाता है. ज्योतिषीय नजरिए से यह दिन कुछ राशियों के लिए बहुत ही अशुभ माना जा रहा है. द्रिक पंचांग के अनुसार, 23 जनवरी 2026 को चंद्रमा ने मीन राशि में प्रवेश किया है, जहां पहले से ही शनि बैठे हुए हैं. इन दोनों ग्रहों की युति से विष योग का निर्माण होगा. यह योग 25 जनवरी को दोपहर 1 बजकर 35 मिनट तक बना रहेगा. 

वैदिक ज्योतिष में शनि और चंद्रमा की युति बहुत ही खतरनाक मानी जाती है. जब ये दोनों ग्रह एक साथ प्रभाव डालते हैं, तो मन अस्थिर रह सकता है और फैसले लेने में उलझन बढ़ जाती है. ऐसे समय में पैसों से जुड़े मामलों में सावधानी जरूरी होती है और आपसी संबंधों में भी गलतफहमी पैदा हो सकती है. तो आइए जानते हैं कि बसंत पंचमी के दिन बनने जा रहे विष योग से किन राशियों को फायदा होगा.

वृषभ राशि

सम्बंधित ख़बरें

Magh Mela at Prayagraj Sangam enters next phase
वसंत पंचमी पर माघ मेले में आज चौथा बड़ा स्नान, उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब
पहाड़ों पर भारी बर्फबारी
दिल्ली-NCR में बारिश, श्रीनगर से शिमला मनाली तक भारी बर्फबारी, कश्मीर में 24 फ्लाइट्स रद्द
Basant Panchami bhog
बसंत पंचमी पर मां सरस्वती को लगाएं 5 पीली मिठाइयों का भोग, साल भर होगी कृपा
Basant Panchami
Basant Panchami 2026: भूलकर भी न करें ये गलतियां
Nizamuddin Dargah पर भी मनाई जाती है Basant Panchami?

वृषभ राशि के जातकों को बसंत पंचमी पर थोड़ा सावधान रहना होगा. इस दौरान पैसों से जुड़े मामलों में परेशानी हो सकती है और बिना योजना के खर्च बढ़ सकते हैं. सेहत से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना नुकसानदेह साबित हो सकता है. आर्थिक मामलों में उधार देना या जोखिम भरा निवेश फिलहाल टालना बेहतर रहेगा. भावनाओं में आकर लिए गए फैसले आगे चलकर परेशानी बढ़ा सकते हैं.

Advertisement

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए बसंत पंचमी चुनौतिपूर्ण हो सकती है. ऑफिस में किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं, जिससे तनाव बढ़ेगा. मेहनत के बावजूद परिणाम उम्मीद के मुताबिक न मिलने से निराशा हो सकती है. रिश्तों में भी खटास आने की आशंका है. इस दौरान संयम बनाए रखना बहुत जरूरी होगा. अपनी योजनाएं हर किसी से साझा करने से बचें, क्योंकि भरोसा टूटने की स्थिति बन सकती है.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातकों को इस समय खास सतर्कता बरतने की जरूरत है. स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही भारी पड़ सकती है और पुरानी समस्या दोबारा उभर सकती है. किसी अप्रिय सूचना के कारण मानसिक दबाव महसूस हो सकता है. जो काम लंबे समय से रुके हुए हैं, उनमें और देरी हो सकती है. पैसों के लेन-देन में सावधानी जरूरी है, क्योंकि नुकसान की आशंका बनी हुई है. जल्दबाजी में लिया गया कोई बड़ा फैसला हालात को और उलझा सकता है, इसलिए धैर्य से काम लेना बेहतर रहेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement