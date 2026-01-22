scorecardresearch
 
Basant Panchami 2026 Vastu Tips: घर की इस दिशा में रखें पीले फूल, साल भर बनी रहेगी खुशहाली

Basant Panchami 2026 Vastu Tips: माना जाता है कि बसंत पंचमी पर पीले रंग से जुड़ी चीजों का प्रयोग करने से जीवन में नई शुरुआत होती है, मन में उत्साह बना रहता है और नकारात्मकता दूर होती है.

सरस्वती पूजा वास्तु उपाय. (Photo: Pixabay)
सरस्वती पूजा वास्तु उपाय. (Photo: Pixabay)

Basant Panchami 2026 Vastu Tips: बसंत पंचमी का दिन हर साल ज्ञान, कला और संगीत की देवी मां सरस्वती को समर्पित होता है. इस साल यह पर्व 23 जनवरी 2026 को पड़ रहा है. धार्मिक और वास्तु मान्यताओं के अनुसार इस दिन पीले रंग का विशेष महत्व है, क्योंकि यह रंग सकारात्मक ऊर्जा, खुशहाली और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है. 

वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर के अनुसार, बसंत पंचमी पर कुछ आसान लेकिन शक्तिशाली उपाय अपनाकर घर में सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाई जा सकती है. आइए जानते हैं कि पीले फूल किन जगहों और दिशाओं में रखने से क्या फायदा होता है. 

किस दिशा में रखें पीले फूल?

घर की उत्तर-पूर्व दिशा को सबसे पवित्र माना जाता है. यह दिशा देवी-देवताओं और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ी होती है. आप पीतल या मिट्टी के फूलदान में ताजे पीले फूल रखें. किसी भी प्रकार के पीले फूल इस दिशा में रख सकते हैं. ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और मां सरस्वती का आशीर्वाद मिलता है. 

घर में सुख-समृद्धि के लिए क्या करें?

मुख्य द्वार पर तोरण लगाएं. घर का मुख्य द्वार मां लक्ष्मी का द्वार माना जाता है. पीले फूलों से बने तोरण से घर में खुशहाली आती है और बुरी नजर से सुरक्षा मिलती है. बच्चों के पढ़ने वाले कमरे में पूर्व दिशा में एक छोटा फूलदान रखें. इसमें पीले फूल रखने से बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है और पढ़ाई में मन लगता है.

ब्रहमस्थान / ड्राइंग रूम में

घर के बीचों-बीच यानी ब्रह्मस्थान या ड्राइंग रूम की उत्तर दिशा में पीले फूल सजाएं. यह दिशा कुबेर देव से जुड़ी मानी जाती है. इससे घर में परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल बढ़ता है और करियर में नए अवसर खुलते हैं.

इन बातों का रखें ध्यान

कभी भी मुरझाए या सूखे फूल का इस्तेमाल न करें. फूल जैसे ही सूखने लगें, तुरंत बदल दें.अगर फूल पानी के पात्र में रखे हैं, तो पानी रोज बदलें.प्लास्टिक के फूलों का प्रयोग न करें, क्योंकि वास्तु में इन्हें निर्जीव माना जाता है.

---- समाप्त ----
