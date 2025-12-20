New Year Vastu Tips: घर में पड़ी ये चीजें रोकती हैं तरक्की, नए साल से पहले कर दें इन्हें बाहर

New Year 2026 Vastu Tips: साल 2025 को ज्योतिष की दृष्टि से मंगल ग्रह का प्रभावशाली वर्ष माना गया. मंगल ऊर्जा, साहस और संघर्ष का प्रतीक है, इसलिए बीता हुआ साल कई लोगों के लिए उतार-चढ़ाव, तनाव, जल्दबाजी और अटके कामों वाला रहा. मेहनत के बावजूद अपेक्षित परिणाम न मिलना, मानसिक बेचैनी और कार्यों में बार-बार रुकावट आना इसी प्रभाव का संकेत माना जाता है. ऐसे में अब नए साल 2026 को लेकर लोगों की उम्मीदें कहीं ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि यह वर्ष अपेक्षाकृत शांति, स्थिरता और सकारात्मक बदलाव का संकेत देता है.

ज्योतिष और वास्तु के अनुसार, नए साल में अच्छी और सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए पुराने साल की नकारात्मक चीजों को पीछे छोड़ना जरूरी होता है. घर में पड़ी कुछ बेकार, टूटी या काम न करने वाली चीजें ऊर्जा के रास्ते में रुकावट बनती हैं, जिससे काम अटकने लगते हैं. अगर साल 2026 से पहले घर से ऐसी चीजें हटा दी जाएं, तो आने वाला समय बेहतर होता है, रुके काम बनने लगते हैं और किस्मत के नए रास्ते खुल सकते हैं.

खराब जूते-चप्पल

फटे या टूटे जूते-चप्पल प्रगति में बाधा का संकेत माने जाते हैं. इन्हें घर में रखने से नकारात्मकता बढ़ती है, इसलिए नए साल से पहले इन्हें बाहर करना शुभ माना जाता है.

बंद पड़ी घड़ी

बंद घड़ी जीवन में ठहराव का प्रतीक होती है. यह समय और अवसरों के रुकने का संकेत देती है. इसे ठीक करवा लें या घर से हटा दें.

टूटा हुआ कांच

टूटा कांच मानसिक तनाव और दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है. वास्तु के अनुसार इसे तुरंत घर से बाहर कर देना चाहिए.

सूखे पौधे

सूखे या मुरझाए पौधे नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं. इन्हें हटाकर नए, हरे पौधे लगाना समृद्धि का संकेत माना जाता है.

भगवान की टूटी मूर्ति

खंडित मूर्ति पूजा योग्य नहीं मानी जाती. ऐसी मूर्ति को सम्मानपूर्वक विसर्जित करना ही उचित होता है.

