Tulsi Puja Niyam: घर में इन जगहों पर तुलसी का पौधा लगाने की ना करें गलती, घेर लेंगी परेशानियां

Tusli Puja Niyam: तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है. ऐसा विश्वास है कि जिस घर में तुलसी होती है, वहां सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है. तुलसी से मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है. इससे घर में सुख-शांति का आशीर्वाद मिलता है. ऐसा माना जाता है कि रोज तुलसी की पूजा करने से मन शांत रहता है और घर का वातावरण भी अच्छा बना रहता है.

लेकिन वास्तु शास्त्र और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी को हर जगह रखना सही नहीं होता. अगर तुलसी का पौधा गलत स्थान पर रखा जाए, तो इसके अच्छे परिणाम नहीं मिलते. कई बार इससे धन की हानि, घर में झगड़े, तनाव और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ सकती हैं. इसलिए तुलसी को सही जगह पर रखना बहुत जरूरी है.

बेडरूम में तुलसी रखना

बेडरूम आराम करने और निजी जीवन से जुड़ा स्थान होता है. यहां तुलसी का पौधा रखना शुभ नहीं माना जाता. इससे मन अशांत रह सकता है, नींद ठीक से नहीं आती और परिवार में तनाव बढ़ सकता है. इसलिए तुलसी को कभी भी बेडरूम में नहीं रखना चाहिए.

रसोई या किचन में तुलसी रखना

रसोई घर को अग्नि का स्थान माना जाता है, जहां खाना बनता है. वहीं तुलसी का पौधा शांति और पवित्रता का प्रतीक है. जब तुलसी को रसोई में रखा जाता है, तो इसकी ऊर्जा और रसोई की अग्नि ऊर्जा आपस में टकराती हैं. इससे घर में अनाज की कमी, खर्च बढ़ना और आर्थिक परेशानी आ सकती है.

बाथरूम या टॉयलेट के पास तुलसी रखना

बाथरूम और टॉयलेट को साफ-सफाई से जुड़ा होने के बावजूद धार्मिक रूप से अशुद्ध स्थान माना जाता है. इन जगहों के पास तुलसी का पौधा रखना अशुभ होता है. इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है. घर के लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ सकता है.

मुख्य दरवाजे के सामने या बाहर तुलसी रखना

मुख्य दरवाजा घर में ऊर्जा के आने-जाने का रास्ता होता है. इसके ठीक सामने या बाहर तुलसी रखने से सकारात्मक ऊर्जा का बहाव रुक सकता है. वास्तु के अनुसार, मुख्य द्वार को खुला और साफ रखना चाहिए ताकि अच्छी ऊर्जा घर में आसानी से प्रवेश कर सके.

सही जगह पर रखी तुलसी ही घर में खुशहाली और शांति लाती है. तुलसी को घर के आंगन, बालकनी या उत्तर-पूर्व दिशा में रखना सबसे अच्छा माना जाता है.

