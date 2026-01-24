Trigrahi Yog : 4 फरवरी से 14 मार्च तक कुंभ राशि में एकसाथ 5 ग्रह, त्रिग्रही योग बदल देगा इन राशियों की तकदीर

Trigrahi Yog in Kundlai : फरवरी का महीना ज्योतिष शास्त्र के लिहाज से बेहद खास रहने वाला है. इस दौरान कुंभ राशि में त्रिग्रही योग का निर्माण होने जा रहा है, जिसे ज्योतिष में बहुत पावरफुल योग माना जाता है. दरअसल, जब एक ही राशि में तीन प्रमुख ग्रह एक साथ आ जाते हैं, तो उसे त्रिग्रही योग कहा जाता है. फरवरी में कुंभ राशि में बुध, सूर्य और शुक्र ग्रह एक साथ मौजूद रहेंगे, जिससे इस राशि में तीन ग्रहों की संयुक्त ऊर्जा सक्रिय हो जाएगी.

और पढ़ें

ज्योतिष के अनुसार, बुध ग्रह बुद्धि, व्यापार, वाणी और तर्क का कारक होता है, सूर्य आत्मविश्वास, नेतृत्व और प्रशासनिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि शुक्र वैभव, सुख-सुविधा, कला और समृद्धि का कारक माना जाता है. इन तीनों ग्रहों की एक साथ मौजूदगी कई राशियों के जीवन में बड़े बदलाव ला सकती है.

4 फरवरी से 14 मार्च बेहद खास

आपको बता दें कि 3 फरवरी को बुध ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे. इसके बाद 4 फरवरी से 12 फरवरी तक कुंभ राशि में बुध, सूर्य और शुक्र एक साथ रहेंगे, जिससे त्रिग्रही योग सक्रिय हो जाएगा. इसके बाद 13 फरवरी को सूर्य के कुंभ राशि में प्रवेश करते ही यह योग और मजबूत हो जाएगा, क्योंकि इस राशि में राहु पहले से ही मौजूद हैं, जिससे चतुर्ग्रही योग का निर्माण होगा.

Advertisement

वहीं 23 फरवरी को मंगल ग्रह के कुंभ राशि में जुड़ते ही यह योग पंचग्रही महायोग में बदल जाएगा. इस तरह 23 फरवरी से 14 मार्च तक कुंभ राशि में पांच ग्रह एक साथ रहेंगे. यह एक दुर्लभ और प्रभावशाली संयोग माना जा रहा है, जिसका असर कई राशियों के जीवन पर साफ तौर पर देखने को मिलेगा.

ग्रहों के संयुक्त प्रभाव का असर

बुध और राहु का मेल बुद्धि, ज्ञान, टेक्नोलॉजी, प्लानिंग और कामकाज में लाभ दिला सकता है. सूर्य और मंगल का एक साथ होना प्रशासनिक, सरकारी और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए खास फायदेमंद रहेगा.शुक्र कला, सौंदर्य, प्रेम और भौतिक सुखों में वृद्धि करेगा.वहीं राहु के प्रभाव से कुछ लोगों को मानसिक भ्रम, कन्फ्यूजन और उतार-चढ़ाव का सामना भी करना पड़ सकता है.

त्रिग्रही योग से किन राशियों को मिलेगा लाभ

इस शक्तिशाली योग का लाभ खास तौर पर कुंभ, मेष, मिथुन, सिंह, तुला और धनु राशि वालों को मिलेगा. इन राशियों के लिए यह समय उन्नति और अवसरों से भरा रहेगा.

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए यह योग आर्थिक रूप से बेहद शुभ साबित हो सकता है. आय के नए स्रोत बन सकते हैं. लंबे समय से चली आ रही परेशानियां धीरे-धीरे कम होंगी. करियर में तरक्की के संकेत हैं.कोई शुभ समाचार मिल सकता है. कामकाज में स्थिरता आएगी. भविष्य को लेकर योजनाएं सफल होती दिखेंगी.

Advertisement

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए यह समय निर्णायक बदलाव लेकर आएगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा. रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे. करियर और बिजनेस में नए अवसर मिल सकते हैं. बुध और सूर्य की युति आपकी सोच और निर्णय क्षमता को मजबूत करेगी, वहीं शुक्र आर्थिक स्थिति और सामाजिक प्रतिष्ठा को बेहतर बनाएगा.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों को इस योग से पद, प्रतिष्ठा और नेतृत्व का लाभ मिलेगा. प्रशासनिक, सरकारी या राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को खास फायदा हो सकता है. कार्यक्षेत्र में आपकी पकड़ मजबूत होगी. नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. साथ ही, मान-सम्मान में वृद्धि के योग भी बन रहे हैं.

---- समाप्त ----