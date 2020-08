टैरो टिप्स 25 अगस्त 2020: मिथुन राशि वालों के लिए नई शुरुआत का मौका, जानें अपनी राशि के लिए उपाय

टैरो टिप्स 25 अगस्त 2020: वृषभ राशि वाले लोग किसी भी कार्य को मनोबल और आत्मविश्वास के साथ करेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी. पिता की ओर से इन्हें आज लाभ मिल सकता है. वहीं, विद्यार्थियों के लिए आज का दिन शुभ है. जबकि कर्क राशि वाले नकारात्मक व्यवहार से बचें. ये लोग आज शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थता का अनुभव करेंगे. निराशा और असंतोष की भावना मन में ना आने दें. टैरो टिप्स में कार्ड्स के जरिए राशि के अनुसार जानें किस्मत चमकाने के खास उपाय.



> Tarot Tips For Aries Horoscope

मेष राशि (The sun)- मानसिक रूप से थकान का अनुभव कर सकते हैं. परिश्रम की तुलना में फल की प्राप्ति कम होगी, लेकिन मेहनत करना बंद न करें, फल जरूर मिलेगा. संतानों के विषय में आपको चिंता हो सकती है. सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी.

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें.

> Tarot Tips For Taurus Horoscope

वृषभ राशि (Reverse of hermit)- किसी भी कार्य को मनोबल और आत्मविश्वास के साथ करेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी. पिता की ओर से आपको लाभ मिल सकता है. विद्यार्थियों के लिए आज का दिन शुभ है. सरकारी कार्यों में आर्थिक सफलता मिल सकती है.

उपाय: सुंदरकाण्ड का पाठ करें.

> Tarot Tips For Gemini Horoscope

मिथुन राशि (Queen of cups)- नई योजना की शुरुआत के लिए आज का अनुकूल है. सरकारी लाभ और उच्चाधिकारियों से कार्य का उचित फल मिल सकता है. भाई-बंधुओं से हुआ मनमुटाव दूर हो सकता है. वैचारिक रूप से परिवर्तन की संभावनाएं हैं. आर्थिक विषयों में सावधानी बरतें.

उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें.

टैरो राशिफल 25 अगस्त 2020: मकर राशि वाले रहें सावधान, जानें अपनी राशि का हाल

> Tarot Tips For Cancer Horoscope

कर्क राशि (Two of wands)- नकारात्मक व्यवहार से बचें. शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थता का अनुभव करेंगे. निराशा और असंतोष की भावना मन में ना आने दें. वाणी पर संयम रखें. विदेश से अच्छा समाचार मिलेगा. अनैतिक प्रवृत्तियों से दूर रहें.

उपाय: हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं

> Tarot Tips For Leo Horoscope

सिंह राशि (Eight of cups)- आज आत्मविश्वास कूट-कूटकर भरा रहेगा. किसी भी कार्य को करने के लिए आप त्वरित निर्णय ले सकते हैं. पिता की ओर से लाभ होगा. सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है. क्रोध पर संयम रखें. सेहत का ध्यान रखें.

उपाय: पुरुष हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और महिलाएं रोट का भोग लगाएं

> Tarot Tips For Virgo Horoscope

कन्या राशि (Page of swords)- अहं को अपने पर हावी ना होने दें. शारीरिक थकान और मानसिक तनाव हो सकता है. मित्रों के साथ किसी बात पर आपका मनमुटाव हो सकता है. स्वभाव में आवेश और क्रोध की मात्रा अधिक रहेगी. धार्मिक कार्यों के पीछे धन खर्च हो सकता है.

उपाय: शामी के पेड़ में दीपक जलाएं

आर्थिक राशिफल 25 अगस्त 2020: मीन राशि वालों के लिए आज खास दिन, ये 2 राशि वाले हो सकते हैं परेशान

> Tarot Tips For Libra Horoscope

तुला राशि (Nine of pentacles)- आज का दिन शुभफलदायी है. विभिन्न क्षेत्रों से लाभ होने की संभावना है. मित्रों के साथ मिलना-जुलना और यात्रा का भी योग बन रहा है. गृहस्थ जीवन में संतान एवं जीवनसाथी से सुख की प्राप्ति होगी. धनप्राप्ति के योग हैं.

उपाय: नारायण कवच का पाठ करें.

> Tarot Tips For Scorpio Horoscope

वृश्चिक राशि (Eight of wands)- आज का दिन शुभफलदायी है. आपके सभी कार्य बिना अवरोध के संपन्न होंगे. मान-सम्मान मिल सकता है. नौकरी, व्यवसाय में उन्नति का योग है. आरोग्य अच्छा रहेगा. धनलाभ का योग है.

उपाय: ॐ हं हनुमते नमः मंत्र का पाठ करें.

> Tarot Tips For Sagittarius Horoscope

धनु राशि (Two of pentacles)- कोई भी कार्य करने में उमंग-उत्साह का अभाव हो सकता है. शारीरिक और मानसिक रूप से व्यग्रता और चिंताजनक समय व्यतीत होगा.

उपाय: घर की दक्षिण दिशा में चौमुखा दीपक जलाएं.

Aaj Ka Panchang: पंचांग 25 अगस्त 2020, जानें आज का शुभ मुहूर्त, अमृत काल और राहु काल

> Tarot Tips For capricorn Horoscope

मकर राशि (The Emperor)- ऑफिस एवं व्यवसाय के क्षेत्र में परिस्थिति अनुकूल रहेगी. ऑफिस के कार्य आप निपुणता से कर पाएंगे. व्यावहारिक और सामाजिक कार्य से छोटी दूरी की यात्रा कर सकते हैं. खान-पान एवं घूमने-फिरने में अपना ध्यान रखें. आकस्मिक खर्च के योग हैं.

उपाय: हनुमान बाहुक का पाठ करें.

> Tarot Tips For Aquarius Horoscope

कुंभ राशि (The Empress)- समाजिक मान-सम्मान में वृद्धि होगी. वाहनसुख प्राप्त होगा. साझेदारी से लाभ होगा. व्यावसायिक लाभ होगा. गुरुजनों क सलाह मिलेगी. रिश्तों में तालमेल बनाए रखें. छोटी यात्राएं लाभदायक रहेगी.

उपाय: ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें.

करियर राशिफल 25 अगस्त 2020: सिंह राशि वालों को आज हो सकता है तनाव, वृषभ वाले लें सही निर्णय

> Tarot Tips For Pisces Horoscope

मीन राशि (Seven of wands)- आज आपका दिन शुभफलदायी है. आज आपमें दृढ मनोबल एवं आत्मविश्वास का संचार होगा. आरोग्य अच्छा रहेगा. घर में शांति और आनंद का वातावरण बना रहेगा. दैनिक कार्य अच्छी तरह से कर पाएंगे. प्रतिस्पर्धियों के सामने विजय प्राप्त होगी.

उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें.