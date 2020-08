टैरो टिप्स 24 अगस्त 2020: तुला राशि वालों को होगा फायदा, किस्मत चमकाने के लिए करें ये उपाय

टैरो टिप्स 24 अगस्त 2020: वृश्चिक राशि के लोग आज के दिन किसी भी बाहरी पर भरोसा करने की बजाए सिर्फ खुद पर ही विश्वास करें. धन निवेश से बचने का प्रयास करें. आज आप जितने चुपचाप रहेंगे इतना ही फायदा होगा. जबकि कुंभ राशि वालों की जीवनशैली में थोड़े बदलाव हो सकते हैं. पुराना पैसा रुक सकता है. नया निवेश न करें. टैरो टिप्स में कार्ड्स के जरिए राशि के अनुसार जानें किस्मत चमकाने के खास उपाय.

> Tarot Tips For Aries Horoscope

मेष राशि (King of pentacles)- कोई व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है. आप जिस काम को करने की योजना बना रहे हैं उसे लेकर जल्दी ही आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है. छोटी परेशानियां भी दूर होने के योग हैं.

उपाय- शिव चालीसा का पाठ करें.



> Tarot Tips For Taurus Horoscope

वृषभ राशि (Sun)- कोई नया काम हाथ में लेने से पहले सोच-विचार कर लें तो बेहतर है. आप अपनी बात स्पष्ट कर पाएंगे साथ ही तनावपूर्ण मौके पर संतुलन बैठाने में भी सफल हो सकते हैं. आपकी प्लानिंग सफल रहेगी.

उपाय- मंदिर में चावल का दान करें.



> Tarot Tips For Gemini Horoscope

मिथुन राशि (Eight of wands)- किसी से कर्जा लेना पड़ सकता है. खर्च पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें. जोखिम भरे काम करने से बचना होगा. पढ़ाई पर ध्यान देने से प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी. स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है.

उपाय- बहार जाने से पहले माथे पर चन्दन का तिलक लगाएं.

> Tarot Tips For Cancer Horoscope

कर्क राशि (Reverse of Emperor)- कुछ खास फैसले आपको करने पड़ सकते हैं. सोच-विचार के लिए समय जरूर निकालें. आज आप किसी की भलाई के लिए काम करेंगे तो कहीं न कहीं आपको बड़ा फायदा हो सकता है.

उपाय- पीपल के पेड़ के नीचे चौमुखा दीपक जलाएं.



> Tarot Tips For Leo Horoscope

सिंह राशि- (Eight of cups)- ऑफिस में साथ काम करने वाले लोगों से बहस या मतभेद होने के योग बन रहे हैं. वाहन का प्रयोग सावधानी से करें. नौकरी या बिजनेस से जुड़ी टेंशन बढ़ सकती है. प्रॉपर्टी संबंधी मामले भी उलझ सकते हैं.

उपाय- भगवान शिव कोमिश्री अर्पित करें.



> Tarot Tips For Virgo Horoscope

कन्या राशि (Five of swords)- नौकरीपेशा लोगों को अचानक धन लाभ हो सकता है. स्टूडेंट्स आज के दिन खुशी महसूस करेंगे. नौकरी करने वालों लोग फील्ड या संस्थान बदल सकते हैं.

उपाय- शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें.

> Tarot Tips For Libra Horoscope

तुला राशि (Nine of cups)- सोचे हुए काम करने में सफलता मिल सकती है. अच्छे दोस्तों के साथ समय बीतेगा. आपके लिए दिन अच्छा है. कामकाज के लिए आपके अंदर भरपूर ऊर्जा रहेगी.

उपाय- गेहूं के आटे का हलवा किसी गरीब को खिलाएं.



> Tarot Tips For Scorpio Horoscope

वृश्चिक राशि (Emperor)- आप किसी भी बाहरी चीज पर भरोसा करने की बजाए सिर्फ खुद पर ही विश्वास करें. धन निवेश से बचने का प्रयास करें. आज आप जितने चुपचाप रहेंगे इतना ही फायदा होगा.

उपाय- गरीबों को खाना खिलाएं.



> Tarot Tips For Sagittarius Horoscope

धनु राशि (The chariot)- आज प्रॉपर्टी के कारोबार से जुड़े लोगों को धन लाभ मिलने की संभावना है. जीवनसाथी से अपनी बात मनवाने में सफल रहेंगे. छोटी-छोटी चीजें आपके लिए खास हो सकती हैं. धैर्य रखना उचित है.

उपाय- सफेद चन्दन का तिलक मस्तक पर लगाएं.

> Tarot Tips For capricorn Horoscope

मकर राशि (Two of pentacles)- बिजनेस में बड़े फायदेमंद सौदे होंगे. हालांकि, आज के दिन आपके कुछ फैसले अटक सकते हैं. नए बिजनेस या नौकरी का ऑफर मिल सकता है. पारिवारिक रिश्तों में सुधार का योग है.

उपाय- कोई सुगंधित वस्तु दिनभर अपने पास रखें.



> Tarot Tips For Aquarius Horoscope

कुम्भ राशि (Nine of wands)- सिर दर्द और कफ रोग हो सकता है. सेहत पर विशेष ध्यान दें. जीवनशैली में थोड़े बदलाव हो सकते हैं. पुराना पैसा रुक सकता है. नया निवेश न करें.

उपाय-शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें.

> Tarot Tips For Pisces Horoscope

मीन राशि (The Hermit)- जीवनसाथी से गिफ्ट मिल सकता है. नया ऑफिस या दुकान खरीदने का मन करेगा. कारोबार के लिए यात्रा के योग हैं. नौकरी में परेशानी हो सकती है. स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है.

उपाय- लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें.