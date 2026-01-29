Surya Rahu Yuti 2026: 13 फरवरी को सूर्य-राहु बनाएंगे ग्रहण योग, इन 3 राशियों की बढ़ेंगी मुश्किलें

Surya-Rahu Yuti 2026 Rashifal: वैदिक ज्योतिष के अनुसार, ग्रह समय-समय पर ऐसे संयोग बनाते हैं, जिनका असर व्यक्ति के जीवन के साथ-साथ समाज और देश-दुनिया पर भी पड़ता है. फरवरी महीने में ग्रहों के राजा सूर्य देव कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं. खास बात यह है कि कुंभ राशि में राहु पहले से ही मौजूद हैं. ऐसे में सूर्य और राहु के मिलन से एक अशुभ ग्रहण योग बनेगा. ज्योतिषियों के अनुसार, कुंभ राशि में सूर्य-राहु की युति पूरे 18 साल बाद बन रही है. सूर्य-राहु की युति कई बार तनाव, बीमारी, आर्थिक नुकसान और मानसिक उलझनों का कारण बनती है. इस दौरान कुछ राशियों को विशेष सतर्क रहने की सलाह दी जाती है. खासकर सेहत, धन और रिश्तों से जुड़े मामलों में सावधानी जरूरी होगी. आइए जानते हैं उन 3 राशियों के बारे में, जिनके लिए यह समय चुनौतीपूर्ण रह सकता है.

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि वालों के लिए सूर्य और राहु की युति परेशानी बढ़ा सकती है. यह योग कर्क राशि के अष्टम भाव में बनेगा, जो स्वास्थ्य और अचानक होने वाली समस्याओं से जुड़ा माना जाता है. मानसिक तनाव बढ़ सकता है. सेहत से जुड़ी दिक्कतें परेशान कर सकती हैं, इसलिए नियमित जांच जरूरी है. कुछ लोगों को पुराने रोग परेशान कर सकते हैं. आर्थिक स्थिति में भी उतार-चढ़ाव आ सकता है.

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि के जातकों को इस समय विशेष सतर्क रहना चाहिए. सूर्य और राहु का संयोग आपकी राशि से छठे भाव में बन रहा है, जिससे शत्रु पक्ष सक्रिय हो सकता है. कानूनी मामलों या विवादों में नुकसान की आशंका है. निवेश करते समय सावधानी बरतें, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान दे सकता है.

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि वालों के लिए यह ग्रहण योग खर्चों में बढ़ोतरी ला सकता है. यह संयोग आपकी कुंडली के बारहवें भाव में बनेगा, जिससे फिजूलखर्च और धन हानि के योग बनते हैं. बेवजह के आरोप या गलतफहमियां आपकी छवि को नुकसान पहुंचा सकती हैं. प्रेम संबंधों में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. इस समय शनि की साढ़ेसाती भी चल रही है, इसलिए सेहत को लेकर बिल्कुल लापरवाही न करें.

