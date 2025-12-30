scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Surya Nakshatra Parivartan: 2026 के पहले दिन सूर्य बदलेगा चाल, इन 3 राशियों के पास लौटेगा रुका हुआ धन

Surya Nakshatra Parivartan 2026: साल 2026 सूर्य का साल है और इस वर्ष के पहले ही दिन यानी 1 जनवरी को ग्रहों के राजा सूर्य पद नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं. इस दिन सूर्य पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के द्वितीय पद में प्रवेश करेंगे. यह संयोग तीन राशियों के लिए शुभ माना जा रहा है.

Advertisement
X
साल 2026 के शुभारंभ पर सूर्य का पद नक्षत्र परिवर्तन कुछ राशियों के लिए बहुत उत्तम माना जा रहा है.
साल 2026 के शुभारंभ पर सूर्य का पद नक्षत्र परिवर्तन कुछ राशियों के लिए बहुत उत्तम माना जा रहा है.

Surya Nakshatra Parivartan 2026: साल 2025 अब अपने अंतिम चरण में है और बहुत जल्द नया साल 2026 शुरू हो जाएगा. नए साल 2026 के आगमन पर एक बड़ा ही दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है. दरअसल, 2026 सूर्य का साल है और साल के पहले ही दिन यानी 1 जनवरी को सूर्य पद नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं. इस दिन सूर्य पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के द्वितीय पद में प्रवेश करेंगे. इससे पहले सूर्य इसी नक्षत्र में शुक्र के साथ संयोग बना चुके हैं. साल 2026 के शुभारंभ पर सूर्य का पद नक्षत्र परिवर्तन कुछ राशियों के लिए बहुत उत्तम माना जा रहा है. आइए इन लकी राशियों के बारे में जानते हैं.

वृषभ राशि
पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के द्वितीय पद में सूर्य का प्रवेश वृषभ राशि वालों को भाग्यशाली बना सकता है. वृषभ राशि में उन्नति के नए अवसर पैदा कर सकता है. करियर, नौकरी, व्यापार में लाभ की प्रबल संभावना बन रही है. कहीं अटका हुआ धन वापस मिल सकता है. व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए समय अनुकूल है. कार्यस्थल पर सहयोगियों का समर्थन मिलेगा और आय के नए स्रोत खुल सकते हैं. गुप्त स्रोतों से भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है. पिता के सहयोग से महत्वपूर्ण कार्य पूरे होंगे.

कर्क राशि
सूर्य का ये पद नक्षत्र परिवर्तन आपको सकारात्मक परिणाम देने वाला साबित हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों को नई जॉब का ऑफर मिल सकता है. प्रमोशन-इन्क्रीमेंट की संभावनाएं मजबूत दिख रही हैं. नए लोगों से मेल-जोल बढ़ेगा और पिता के साथ संबंध अच्छे होंगे. भाग्य का पूरा सहयोग आपको मिलने वाला है. करियर को लेकर अहम फैसले लेने का आत्मबल प्राप्त होगा. स्वास्थ्य की स्थिति पहले से ठीक रहने वाली है. पुराने रोगों से छुटकारा मिल सकता है. रोग-बीमारियों पर होने वाले खर्च से राहत मिल सकती है.

सम्बंधित ख़बरें

Makar Sankranti 2025
मकर संक्रांति पर 4 ग्रहों का बैक-टू-बैक गोचर! 3 राशियों में जबरदस्त धनलाभ के योग
Surya Dev
शनि की राशि में सूर्य का प्रवेश, 2026 की शुरुआत में इन 4 राशियों को होगा धनलाभ
Surya Rahu Yuti 2026
2026 में 3 राशियों को सताएंगे सूर्य-राहु, एक महीना होगी जबरदस्त धन हानि
New Year 2026 Rashifal
सूर्य का साल है 2026, जानें किस राशि के लोग होंगे अमीर और किसे होगी धन हानि
surya guru yuti 2026
2026 की शुरुआत में सूर्य-गुरु का अद्भुत योग, इन 4 राशि वालों की बढ़ेगी कमाई
Advertisement

सिंह राशि
सिंह राशि वालों को भी सूर्य का पद नक्षत्र परिवर्तन शुभ फल देने वाला है. आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और करियार में ऊंची उड़ान भरेंगे. व्यापार में मुनाफे के अवसरों को भुनाएंगे. अचानक धन लाभ के योग भी बन सकते हैं. भविष्य से जुड़े बड़े निर्णय लेने के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार रखेंगे. आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और रचनात्मक क्षेत्रों में रुचि बढ़ेगी. क्रिएटिव फील्ड में कार्यरत लोगों के लिए यह समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement