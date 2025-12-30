Surya Nakshatra Parivartan: 2026 के पहले दिन सूर्य बदलेगा चाल, इन 3 राशियों के पास लौटेगा रुका हुआ धन

Surya Nakshatra Parivartan 2026: साल 2025 अब अपने अंतिम चरण में है और बहुत जल्द नया साल 2026 शुरू हो जाएगा. नए साल 2026 के आगमन पर एक बड़ा ही दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है. दरअसल, 2026 सूर्य का साल है और साल के पहले ही दिन यानी 1 जनवरी को सूर्य पद नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं. इस दिन सूर्य पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के द्वितीय पद में प्रवेश करेंगे. इससे पहले सूर्य इसी नक्षत्र में शुक्र के साथ संयोग बना चुके हैं. साल 2026 के शुभारंभ पर सूर्य का पद नक्षत्र परिवर्तन कुछ राशियों के लिए बहुत उत्तम माना जा रहा है. आइए इन लकी राशियों के बारे में जानते हैं.

वृषभ राशि

पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के द्वितीय पद में सूर्य का प्रवेश वृषभ राशि वालों को भाग्यशाली बना सकता है. वृषभ राशि में उन्नति के नए अवसर पैदा कर सकता है. करियर, नौकरी, व्यापार में लाभ की प्रबल संभावना बन रही है. कहीं अटका हुआ धन वापस मिल सकता है. व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए समय अनुकूल है. कार्यस्थल पर सहयोगियों का समर्थन मिलेगा और आय के नए स्रोत खुल सकते हैं. गुप्त स्रोतों से भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है. पिता के सहयोग से महत्वपूर्ण कार्य पूरे होंगे.

कर्क राशि

सूर्य का ये पद नक्षत्र परिवर्तन आपको सकारात्मक परिणाम देने वाला साबित हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों को नई जॉब का ऑफर मिल सकता है. प्रमोशन-इन्क्रीमेंट की संभावनाएं मजबूत दिख रही हैं. नए लोगों से मेल-जोल बढ़ेगा और पिता के साथ संबंध अच्छे होंगे. भाग्य का पूरा सहयोग आपको मिलने वाला है. करियर को लेकर अहम फैसले लेने का आत्मबल प्राप्त होगा. स्वास्थ्य की स्थिति पहले से ठीक रहने वाली है. पुराने रोगों से छुटकारा मिल सकता है. रोग-बीमारियों पर होने वाले खर्च से राहत मिल सकती है.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों को भी सूर्य का पद नक्षत्र परिवर्तन शुभ फल देने वाला है. आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और करियार में ऊंची उड़ान भरेंगे. व्यापार में मुनाफे के अवसरों को भुनाएंगे. अचानक धन लाभ के योग भी बन सकते हैं. भविष्य से जुड़े बड़े निर्णय लेने के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार रखेंगे. आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और रचनात्मक क्षेत्रों में रुचि बढ़ेगी. क्रिएटिव फील्ड में कार्यरत लोगों के लिए यह समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है.

