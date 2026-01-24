scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Surya Gochar February 2026: फरवरी में सूर्य 3 बार बदलेंगे चाल, इन 4 राशियों में बढ़ेंगे इनकम सोर्स

फरवरी के महीने में सूर्य तीन बार अपनी चाल बदलेंगे. सूर्य 6 फरवरी को धनिष्ठा नक्षत्र, 13 फरवरी को कुंभ राशि और 19 फरवरी को शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. ज्योतिषविदों की मानें तो सूर्य की चाल फरवरी में चार राशियों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकती है.

Advertisement
X
सूर्य का फरवरी में तीन बार चाल बदलना चार राशियों के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है.
सूर्य का फरवरी में तीन बार चाल बदलना चार राशियों के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है.

Surya Gochar February 2026: फरवरी के महीने में ग्रहों के राजा सूर्य तीन बार चाल बदलेंगे. सबसे पहले सूर्य 6 फरवरी को धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. फिर 13 फरवरी को मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे. इसके बाद 19 फरवरी को सूर्य का षतभिषा नक्षत्र में गोचर होगा. ज्योतिषविदों का कहना है कि सूर्य का एक महीने में तीन बार चाल बदलना चार राशियों के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है. आइए जानते हैं कि यह संयोग फरवरी में किन राशियों को लाभ दे सकता है.

मेष राशि
फरवरी में सूर्य का तीन बार चाल बदलना मेष राशि वालों के लिए शुभ रहने वाला है. आपके लिए आय के नए रास्ते खुल सकते हैं और कहीं लंबे समय से फंसा पैसा वापस मिलने की संभावना है. नौकरी करने वालों को पदोन्नति या अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. समाज में आपका मान-सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

वृषभ राशि
सूर्य की चाल वृषभ राशि वालों के लिए भी अनुकूल दिख रही है. आपको कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के बहुत अच्छे अवसर मिल सकते हैं. जो लोग लंबे समय से नई नौकरी की तलाश कर रहे थे, उन्हें जल्द ही कोई शुभ समाचार मिल सकता है. नया काम या व्यापार शुरू करने वालों के लिए समय बहुत ही अच्छा दिख रहा है. प्रेम संबंधों में भी सुधार होगा.

सम्बंधित ख़बरें

Chaturgrahi Yog Kumbh Rashi 2026
कुंभ राशि में चतुर्ग्रही योग, सूर्य-राहु की जोड़ी इन 3 राशियों को बनाने वाली है अमीर
Surya Dev
सूर्य का कुंभ राशि में गोचर, 13 फरवरी से इन 4 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन
Surya Chandrama Yuti 2026
शनि की राशि में सूर्य-चंद्रमा की युति, इन 4 राशियों में बना धन योग
Shukra Gochar 2026
शनि की राशि में शुक्र का गोचर, कल से इन 3 राशियों के शुरू हो रहे अच्छे दिन
Shani Gochar 2026
मकर संक्रांति पर सूर्य-शनि का मिलन, इन 3 राशि वालों की होगी ताबड़तोड़ कमाई

धनु राशि
सूर्य की चाल फरवरी में धनु राशि वालों का साहस और आत्मबल बढ़ाएगी. इस दौरान कुछ छोटी यात्राएं आर्थिक दृष्टि से लाभ पहुंचा सकती हैं. आपके द्वारा लिए गए जोखिम भरे फैसले सही साबित होने की संभावना है. आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा. भाई-बहनों के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी. स्वास्थ्य भी उत्तम रहने वाला है.

Advertisement

कुंभ राशि
कुंभ राशि वालों के लिए भी सूर्य की चाल उत्तम संकेत दे रही है. फरवरी के उत्तरार्ध में सूर्य कुंभ राशि में ही रहने वाले हैं. इस अवधि में आपको अनायास धन की प्राप्ति होगी. आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगा. मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में समाधान निकल सकता है. कोर्ट-कचहरी के मामले पक्ष में रहेंगे. स्वास्थ्य में भी सुधार के संकेत दिखाई देंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    दिल्ली मौसम लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement