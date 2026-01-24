Surya Gochar February 2026: फरवरी में सूर्य 3 बार बदलेंगे चाल, इन 4 राशियों में बढ़ेंगे इनकम सोर्स

Surya Gochar February 2026: फरवरी के महीने में ग्रहों के राजा सूर्य तीन बार चाल बदलेंगे. सबसे पहले सूर्य 6 फरवरी को धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. फिर 13 फरवरी को मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे. इसके बाद 19 फरवरी को सूर्य का षतभिषा नक्षत्र में गोचर होगा. ज्योतिषविदों का कहना है कि सूर्य का एक महीने में तीन बार चाल बदलना चार राशियों के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है. आइए जानते हैं कि यह संयोग फरवरी में किन राशियों को लाभ दे सकता है.

मेष राशि

फरवरी में सूर्य का तीन बार चाल बदलना मेष राशि वालों के लिए शुभ रहने वाला है. आपके लिए आय के नए रास्ते खुल सकते हैं और कहीं लंबे समय से फंसा पैसा वापस मिलने की संभावना है. नौकरी करने वालों को पदोन्नति या अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. समाज में आपका मान-सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

वृषभ राशि

सूर्य की चाल वृषभ राशि वालों के लिए भी अनुकूल दिख रही है. आपको कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के बहुत अच्छे अवसर मिल सकते हैं. जो लोग लंबे समय से नई नौकरी की तलाश कर रहे थे, उन्हें जल्द ही कोई शुभ समाचार मिल सकता है. नया काम या व्यापार शुरू करने वालों के लिए समय बहुत ही अच्छा दिख रहा है. प्रेम संबंधों में भी सुधार होगा.

धनु राशि

सूर्य की चाल फरवरी में धनु राशि वालों का साहस और आत्मबल बढ़ाएगी. इस दौरान कुछ छोटी यात्राएं आर्थिक दृष्टि से लाभ पहुंचा सकती हैं. आपके द्वारा लिए गए जोखिम भरे फैसले सही साबित होने की संभावना है. आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा. भाई-बहनों के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी. स्वास्थ्य भी उत्तम रहने वाला है.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए भी सूर्य की चाल उत्तम संकेत दे रही है. फरवरी के उत्तरार्ध में सूर्य कुंभ राशि में ही रहने वाले हैं. इस अवधि में आपको अनायास धन की प्राप्ति होगी. आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगा. मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में समाधान निकल सकता है. कोर्ट-कचहरी के मामले पक्ष में रहेंगे. स्वास्थ्य में भी सुधार के संकेत दिखाई देंगे.

