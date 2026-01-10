Sun Transit Uttarashada: 11 जनवरी को अपने नक्षत्र में जाएंगे सूर्य, बड़े फायदे के लिए तैयार रहें ये राशियां

Sun Transit Uttarashada:ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को सभी ग्रहों का अधिपति माना गया है. यह आत्मबल, स्वास्थ्य, प्रतिष्ठा और नेतृत्व क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है. 11 जनवरी 2026, रविवार की सुबह 8:42 बजे सूर्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. इस दौरान सूर्य धनु राशि में ही स्थित रहेंगे, क्योंकि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का विस्तार धनु के अंतिम चरण से लेकर मकर राशि तक होता है. विशेष बात यह है कि इस नक्षत्र के स्वामी स्वयं सूर्य हैं. उत्तराषाढ़ा नक्षत्र को विजय, स्थायित्व, सफलता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. जब सूर्य इस नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, जिससे कुछ राशियों के जीवन में भाग्य, करियर और सेहत से जुड़े सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं. आइए जानते हैं किन राशियों के लिए यह सूर्य गोचर विशेष लाभ लेकर आएगा.
मेष राशि
मेष राशि के स्वामी मंगल हैं, जो सूर्य के मित्र ग्रह माने जाते हैं. उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में सूर्य के प्रवेश से आपके भीतर जोश, आत्मविश्वास और कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होगी. यह गोचर आपके भाग्य भाव को सक्रिय करेगा, जिससे किस्मत का साथ मिलेगा. लंबी यात्राओं के योग बनेंगे और अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं. पेशेवर जीवन में नई दिशा या बड़ी उपलब्धि मिल सकती है. धन से जुड़े मामलों में स्थिति मजबूत होगी और निवेश लाभकारी सिद्ध हो सकता है. पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों में संतुलन बना रहेगा. स्वास्थ्य भी पहले से बेहतर रहेगा. कुल मिलाकर यह समय आगे बढ़ने और सकारात्मक बदलाव का संकेत देता है.
सिंह राशि
सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य हैं, इसलिए उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश आपके लिए अत्यंत शुभ माना जाएगा. इस अवधि में आत्मविश्वास अपने चरम पर रहेगा और आपकी नेतृत्व क्षमता सबका ध्यान आकर्षित करेगी. कार्यक्षेत्र में उन्नति के प्रबल योग बनेंगे—पदोन्नति, नई जिम्मेदारी या किसी बड़े प्रोजेक्ट का अवसर मिल सकता है. आर्थिक दृष्टि से भी समय अनुकूल रहेगा और निवेश से लाभ संभव है. समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर रुझान बढ़ सकता है. पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और सेहत भी अच्छी बनी रहेगी. यह समय उपलब्धियों और सम्मान से भरपूर रहेगा.
धनु राशि
सूर्य पहले से ही आपकी राशि में विराजमान हैं और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश से आपके लिए सौभाग्य के द्वार खुलेंगे. गुरु के प्रभाव वाली इस राशि में सूर्य का यह गोचर वैचारिक, आध्यात्मिक और पेशेवर सफलता दिलाने वाला रहेगा. करियर में उन्नति के अवसर मिलेंगे और धन लाभ के संकेत हैं. निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है.
मकर राशि
उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में सूर्य का प्रभाव मकर राशि वालों को उनके परिश्रम का पूरा फल दिलाएगा. यह समय अनुशासन और निरंतर मेहनत के परिणाम सामने लाने वाला रहेगा. करियर में स्थिरता आएगी और पदोन्नति या जिम्मेदारियों में वृद्धि के योग बन सकते हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और भविष्य की योजनाओं को लेकर स्पष्टता मिलेगी. रिश्तों में समझदारी और परिपक्वता बढ़ेगी। सेहत भी अच्छी बनी रहेगी.
कुंभ राशि
उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में सूर्य का गोचर कुंभ राशि वालों के लिए अचानक लाभ के अवसर लेकर आएगा. इस गोचर का प्रभाव आपके लाभ भाव पर पड़ेगा, जिससे सामाजिक पहचान और मान-सम्मान में वृद्धि होगी. करियर में नए संपर्क बनेंगे और नेटवर्किंग से फायदे मिल सकते हैं. आय के नए स्रोत खुलने की संभावना है. रिश्तों में चल रही उलझनें दूर होंगी .