Surya Gochar 2026: सूर्य का कुंभ राशि में गोचर, 13 फरवरी से इन 4 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन

सूर्य 13 फरवरी को मकर से कुंभ राशि में गोचर करेंगे. ज्योतिष अनुसार यह गोचर चार राशियों के लिए शुभ रहेगा. इस राशइ परिवर्तन के बाद चार राशियों में आर्थिक लाभ के योग बनेंगे. इनके प्रयास सफल होंगे और करियर-कारोबार में उन्नति के द्वार खुलेंगे.

कुंभ राशि में सूर्य का गोचर चार राशि के जातकों को शुभ परिणाम देने वाला है.

Sun Transit In Aquarius 2026: ग्रहों के राजा सूर्य जल्द ही कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं. इस वक्त सूर्य मकर राशि में बैठे हैं और आने वाली 13 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे. ज्योतिषविदों का कहना है कि कुंभ राशि में सूर्य का गोचर चार राशि के जातकों को शुभ परिणाम देने वाला है. इन राशियों को आर्थिक मोर्चे पर भरपूर लाभ मिलेगा. जातकों के प्रयास सफल होंगे. करियर-कारोबार में उन्नति होगी. आइए जानते हैं कि सूर्य का यह गोचर किन राशियों के लिए शुभ रहने वाला है.

मेष राशि
यह सूर्य गोचर मेष राशि वालों के लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है. सूर्य आपकी राशि के आय और लाभ के भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जिससे आपको धनधान्य के मोर्चे पर खूब लाभ मिलेगा. पुराने निवेश से मुनाफा होगा. आय के नए स्रोत भी उत्पन्न हो सकते हैं. व्यापारी वर्ग भविष्य को ध्यान में रखते हुए नई योजनाओं पर काम करेगा, जो आगे चलकर उन्हें लाभ देंगे

कर्क राशि
यह गोचर कर्क राशि वालों के लिए भी लाभकारी दिखाई दे रहा है. इस दौरान आपके सुस्त पड़े कार्यों में गति आएगी. धन के साथ-साथ पारिवारिक स्थिति भी बेहतर होगी. खर्चे कम होने से बजट संतुलित रहेगा. पार्टनर के साथ आपके रिश्ते मधुर हो सकते हैं. संतान पक्ष भी उत्तम रहने वाला है. संतान की उपलब्धियों से आपका मन प्रसन्न रहेगा.

धनु राशि
सूर्य आपकी राशइ के साहस और पराक्रम के भाव में प्रवेश करने वाले हैं. इससे आपके आत्मबल में वृद्धि होगी और कार्यक्षमता में सुधार होगा. नौकरीपेशा जातकों के लिए यह समय किसी गोल्डन पीरियड जैसा रहने वाला है. रोजमर्रा की आमदनी में बढ़ोतरी होगी और समाज में मान-सम्मान मिलेगा. नए संपर्क बनेंगे, जो आगे चलकर लाभदायक सिद्ध होंगे. आपको भाई-बहनों का सहयोग भी प्राप्त होगा.

कुंभ राशि
यह गोचर आपकी राशि के लग्न भाव में होने वाला है, जिससे आपको विभिन्न प्रकार के लाभ मिलेंगे. आमदनी, कमाई में इजाफा होगा. स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दूर होंगी. विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन बेहतर होगा, जबकि अविवाहित जातकों को विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं. इस दौरान किसी पुराने विवाद का समाधान संभव है.

