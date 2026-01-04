Surya Gochar 2026: ग्रहों के राजा सूर्य करेंगे अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश, ये राशियां होंगी अमीर

Surya Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष में सूर्य देव को आत्मा, आत्मविश्वास, मान-सम्मान और नेतृत्व का कारक माना गया है. सूर्य लगभग हर 30 दिन में अपनी राशि बदलते हैं और जब वह अपनी उच्च राशि में प्रवेश करते हैं, तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है. खास बात यह है कि मार्च की शुरुआत में सूर्य देव अपनी उच्च राशि मेष में गोचर करने जा रहे हैं. यह गोचर कई राशियों के लिए बेहद शुभ साबित हो सकता है. इस दौरान कुछ जातकों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार होगा, तो वहीं करियर, नौकरी और कारोबार में तरक्की के योग बनेंगे. आइए जानते हैं किन राशियों को सूर्य के इस विशेष गोचर से सबसे अधिक लाभ मिलने वाला है.

और पढ़ें

मेष राशि- सूर्य का यह गोचर मेष राशि वालों के लग्न भाव में होने जा रहा है. लग्न भाव व्यक्ति के व्यक्तित्व, साहस और आत्मबल का प्रतिनिधित्व करता है. इस दौरान मेष राशि के जातकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे अपने फैसलों में पहले से अधिक मजबूत नजर आएंगे. करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिनमें सफलता भी मिलेगी. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है. वहीं कारोबारियों के लिए यह समय नई शुरुआत और मुनाफे का संकेत दे रहा है. समाज में मान-सम्मान भी बढ़ेगा.

सिंह राशि- सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर नवम भाव में होगा, जिसे भाग्य, धर्म और उच्च शिक्षा का भाव माना जाता है. इस समय भाग्य आपका पूरा साथ देगा. लंबे समय से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं. उच्च अधिकारियों और पिता समान व्यक्तियों से सहयोग मिलेगा. नौकरी में तरक्की के साथ-साथ विदेश यात्रा या उच्च शिक्षा से जुड़े अवसर भी मिल सकते हैं. व्यापार में निवेश से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है. आध्यात्मिक रुचि भी बढ़ेगी, जिससे मानसिक शांति मिलेगी.

Advertisement

कर्क राशि- कर्क राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर कर्म भाव में होने जा रहा है, जो करियर और कार्यक्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाव माना जाता है. इस दौरान आपकी मेहनत रंग लाएगी और कार्यस्थल पर आपकी पहचान बनेगी. नौकरीपेशा जातकों को पदोन्नति, वेतन वृद्धि या नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए यह समय विस्तार और नए कॉन्ट्रैक्ट का है. सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलने के योग बन रहे हैं. समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी और वरिष्ठों का सहयोग प्राप्त होगा.

---- समाप्त ----