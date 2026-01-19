scorecardresearch
 
Sun And Mangal Conjuction In Kumbha: कुंभ राशि में सूर्य–मंगल की युति, 3 राशियों को शुरू होगा गुड लक

Sun And Mangal Conjuction In Kumbha: ज्योतिष में सूर्य को ग्रहों का राजा माना गया है, जो आत्मबल, मान–सम्मान, नेतृत्व और सत्ता का प्रतीक है, जबकि मंगल ग्रहों का सेनापति है, जो साहस, ऊर्जा और पराक्रम का कारक है. जब सूर्य और मंगल एक ही राशि में स्थित होते हैं, तो इसे सूर्य–मंगल की युति कहा जाता है, जो अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है.

मंगल औऱ ग्रहों के राजा सूर्य देव का संयोग होने जा रहा है.
Sun And Mangal Conjuction In Kumbha: ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को मान–सम्मान, नेतृत्व, प्रशासन, सरकारी क्षेत्र और पिता का कारक माना गया है, जबकि मंगल साहस, पराक्रम, ऊर्जा, भूमि–संपत्ति और निर्णय क्षमता का प्रतीक है. जब ग्रहों के राजा सूर्य और सेनापति मंगल एक साथ संयोग बनाते हैं, तो यह युति विशेष रूप से करियर, पद–प्रतिष्ठा और कार्यक्षेत्र में बड़े बदलाव लेकर आती है. आपको बता दें कि फरवरी के महीने में ग्रहों के सेनापति मंगल औऱ ग्रहों के राजा सूर्य देव का संयोग होने जा रहा है, कुंभ राशि में बनने वाली यह सूर्य–मंगल युति कुछ राशियों के लिए नई नौकरी, व्यवसाय में विस्तार और आत्मबल में वृद्धि के संकेत दे रही है. 

वृष राशि

यह सूर्य–मंगल युति आपकी राशि से दशम भाव (करियर और कारोबार) में बन रही है. नौकरीपेशा लोगों को नई जॉब ऑफर, प्रमोशन या जिम्मेदारी बढ़ने के योग हैं. बिजनेस से जुड़े जातकों को नए क्लाइंट, बड़े प्रोजेक्ट और मुनाफे के अवसर मिल सकते हैं. सरकारी या प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को मान–सम्मान और पहचान प्राप्त हो सकती है. मेहनत का फल मिलने से आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी. 

कुंभ राशि

यह शक्तिशाली संयोग आपकी राशि के लग्न भाव में बन रहा है. आपके व्यक्तित्व में नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी. करियर में नई शुरुआत, नौकरी बदलने या खुद का काम शुरू करने के लिए समय अनुकूल है. समाज और कार्यक्षेत्र में आपकी पर्सनल ब्रांडिंग मजबूत होगी. निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे लंबे समय से रुके काम आगे बढ़ेंगे. 

धनु राशि

यह युति आपकी गोचर कुंडली के तीसरे भाव में प्रभाव डालेगी. साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, जिससे आप जोखिम लेने में सफल रहेंगे. मीडिया, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, सेल्स या लेखन से जुड़े लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं. छोटे भाई–बहनों का सहयोग प्राप्त होगा. नए कॉन्ट्रैक्ट, शॉर्ट ट्रैवल और नेटवर्किंग से आर्थिक लाभ के संकेत हैं. 

