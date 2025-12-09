scorecardresearch
 
Singh Rashifal 2026: सिंह राशि वालों का बजट बिगाड़ेंगे खर्चे, जानें आपके लिए कैसा रहेगा नया साल 2026

Singh Rashifal 2026: नया साल 2026 सिंह राशि के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा. शनि की ढैय्या जारी रहने से इनके करियर, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव संभव हैं. हालांकि मेहनत, अनुशासन और ईमानदारी से काम करने वालों को अच्छे अवसर और सफलता मिल सकती है.

2026 में सिंह राशि वालों करियर, कारोबार, स्वास्थ्य और आर्थिक मोर्चे पर मिले-जुले परिणाम प्राप्त हो सकते हैं. (Photo: ITG)
Singh Rashifal 2026: नया साल 2026 सूर्य के स्वामित्व वाली सिंह राशि के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है. 2025 की तरह 2026 में भी सिंह राशि पर शनि की ढैय्या जारी रहेगी. ज्योतिविदों का कहना है कि 2026 में सिंह राशि वालों को करियर, कारोबार, स्वास्थ्य और आर्थिक मोर्चे पर मिले-जुले परिणाम प्राप्त हो सकते हैं. जो लोग मेहनत और ईमानदारी के साथ अपने काम पर ध्यान देंगे, उन्हें निश्चित तौर पर सफलता मिल सकती है. आइए जानते हैं कि यह वर्ष सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा.

नौकरी-व्यापार
वर्ष 2026 व्यापार के लिहाज से थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है. इस साल व्यापार से संबंधित किसी बड़ी योजना में निवेश न करें. नया काम शुरू करने के लिए भी यह साल अनुकूल नहीं लग रहा है. वहीं, नौकरीपेशा जातकों को मिले-जुले परिणाम मिलेंगे. मेहनती लोगों को अच्छे रिजल्ट मिलेंगे. ये लोग अपने लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम रहेंगे. सहकर्मियों के बीच प्रशंसा प्रशंसा होगी. अधिकारी वर्ग भी आपके कार्य से प्रसन्न रहेगा. लीडरशिप क्वालिटी में निखार आएगा.

धन की स्थिति
2026 में आपके धन भाव पर शनि की दृष्टि लगातार बनी रहेगी. ऐसे में धन की बचत करना आपके लिए जरा मुश्किल होगा. संचित धन भी अप्रत्याशित रूप से खर्च हो सकता है. अपने शौक पूरे करने के लिए आप पानी की तरह पैसा बहा सकते हैं. इसके अलावा, आप कर्ज-उधार के चक्कर में भी फंसे रहेंगे. निवेश करने के लिए यह साल अनुकूल नहीं है. खर्च और निवेश को कंट्रोल करके ही आप अपने बजट को बेहतर बना सकेंगे.

स्वास्थ्य
स्वास्थ्य की दृष्टि से भी नया साल 2026 कुछ खास नहीं दिख रहा है. साल का पहला हिस्सा स्वास्थ्य के मोर्चे पर बेहतर परिणाम देगा. जबकि साल के दूसरे हिस्से में रोग-बीमारियां परेशान कर सकती हैं. आपको दुर्घटनाओं से भी सावधान रहना होगा. वाहन सावधानी से चलाएं. पेट, कमर और मानसिक चिंता के मामले में भी ध्यान देने की आवश्यकता होगी. घर के अन्य सदस्यों के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता हो सकती है.

रिश्ते नाते
वैवाहिक जीवन के लिहाज से 2026 थोड़ा कमजोर दिखाई पड़ रहा है. विवाहित लोगों को बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए. परिवार के सदस्यों के बीच मनभेद पैदा हो सकते हैं. संतान के साथ रिश्ते कुछ खास नहीं रहेगा. पिता-पुत्र के बीच अनबन होने की पूरी संभावना रहेगी. संपत्ति को लेकर परिवार में विवाद गहरा सकता है. गृह क्लेश, अनबन और वाद-विवाद से मन चिंतित रहेगा. कुल मिलाकर 2026 पारिवारिक जीवन के लिए अनुकूल नहीं दिख रहा है.

---- समाप्त ----
