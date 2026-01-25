scorecardresearch
 
Shukra Uday February 2026: माघ पूर्णिमा पर शुक्र होंगे उदय, इन 3 राशियों को प्राप्त होगा अच्छी आय का आशीर्वाद

Shukra Uday February 2026: फरवरी 2026 में माघ पूर्णिमा के दिन यानी 1 जनवरी को शुक्र ग्रह मीन राशि में उदित होंगे. वैदिक ज्योतिष के अनुसार, शुक्र ग्रह की स्थिति में यह बदलाव कई राशियों के लिए पॉजिटिव और लाभकारी माना जा रहा है.

माघ पूर्णिमा पर शुक्र होंगे उदय (Photo: ITG)
Shukra Uday February 2026 Rashifal: हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा का बहुत ही शुभ मानी जाती है. इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है. माघ पूर्णिमा का दिन इस बार बहुत ही शुभ माना जा रहा है क्योंकि इस दिन शुक्र अस्त से उदय होंगे. वैदिक ज्योतिष के मुताबिक, समय समय पर ग्रहों की स्थिति बदलती रहती है, जिसका प्रभाव हर जातक के जीवन पर पड़ता है. धन और वैभव के दाता शुक्र ग्रह 1 फरवरी को उदित होने जा रहे हैं. शुक्र ग्रह अपनी उच्च राशि मीन में उदित होंगे. जिससे कुछ राशियों का गोल्डन टाइम शुरू हो सकता है. इन राशियों को धन- दौलत में अपार बढ़ोतरी हो सकती है. आइए जानते हैं ये लकी राशियां कौन सी हैं.

वृष राशि 

1 जनवरी को शुक्र ग्रह के उदित होने से वृष राशि के लोगों को लाभ प्राप्त होगा. क्योंकि शुक्र ग्रह आपकी राशि से इनकम और लाभ स्थान पर उदित होंगे.  इसलिए इस समय आपकी आय में जबरदस्त वृद्धि हो सकती है. निवेश से आपको लाभ हो सकता है. आपकी भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी. इस दौरान वाहन या संपत्ति खरीदने का योग बनता दिखाई दे रहा है. इस दौरान व्यापारी कोई बड़ी बिजनेस डील कर सकते हैं, जिससे भविष्य में लाभ होगा. 

मिथुन राशि  

शुक्र ग्रह का उदित होना मिथुन राशि के लोगों को करियर और कारोबार के लिहाज से शुभ साबित हो सकता है. क्योंकि शुक्र देव आपकी राशि से कर्म भाव पर उदित होने जा रहे हैं. इसलिए इस समय आपको काम- कारोबार में अच्छी तरक्की मिल सकती है. नौकरीपेशा लोगों की पदोन्नति हो सकती है. करियर में आपको आगे बढ़ने के कुछ बहुत अच्छे ऑफर मिल सकते हैं. कम प्रयत्न में भी धन की प्राप्ति हो सकती है. इस समय आपके पिता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे. 

मीन राशि 

मीन राशि वाले लोगों के लिए शुक्र ग्रह का उदित होना लाभप्रद सिद्ध हो सकता है. क्योंकि शुक्र ग्रह आपकी राशि से लग्न भाव पर उदित होंगे. इसलिए इस समय आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा. मान- सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है. पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आएगी. घर का माहौल सकारात्मक रहेगा. वहीं मानसिक शांति का अनुभव होगा. इस समय शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन शानदार रहेगा. अविवाहित लोगों को विवाह का प्रस्ताव आ सकता है.

