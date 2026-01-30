Shukra Uday 2026: 2 दिन बाद शुक्र होंगे उदय! इन 3 राशियों के जीवन पर छा जाएगा संकट

Shukra Uday 2026: वैदिक ज्योतिष में शुक्र को सुख, धन, प्रेम और ऐशो-आराम का ग्रह माना जाता है. आमतौर पर शुक्र का मजबूत होना शुभ संकेत देता है, लेकिन कई बार यही शुभ ग्रह कुछ राशियों के लिए परेशानियां भी लेकर आता है. करीब 53 दिनों तक अस्त रहने के बाद अब शुक्र 1 फरवरी 2026 को उदय होंगे. द्रिक पंचांग के अनुसार, शुक्र साल 2025 में 11 दिसंबर को अस्त हुए थे.

ज्योतिषियों के अनुसार, जहां शुक्र उदय अधिकतर राशियों को लाभ देगा, वहीं 3 राशियों के लिए यह समय सावधानी बरतने वाला हो सकता है. इन राशियों के जातकों को धन, करियर और रिश्तों से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. आइए जानते हैं कौन-सी हैं ये राशियां और किस तरह के उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र का उदय अनुकूल नहीं माना जा रहा है. आमदनी में गिरावट महसूस हो सकती है. खर्च अचानक बढ़ सकते हैं. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है. पैसों की तंगी के कारण उधार लेने की स्थिति भी बन सकती है. पारिवारिक माहौल थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है. रिश्तेदारों से मतभेद बढ़ने के संकेत हैं. व्यापार में नई योजनाएं उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं देंगी, जिससे मुनाफा कम हो सकता है. शादीशुदा जीवन में गलतफहमियों से तनाव बढ़ सकता है.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र का उदय होना अशुभ माना जा रहा है. बेरोजगार लोगों की परेशानियां फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रहीं. व्यापार में नया निवेश करने से अभी दूरी बनाना बेहतर रहेगा, क्योंकि नुकसान की आशंका बनी हुई है. मानसिक दबाव के कारण सही फैसले लेना मुश्किल हो सकता है. ऑफिस में सहकर्मियों से मतभेद हो सकते हैं. दोस्तों से भी उम्मीद के मुताबिक सहयोग नहीं मिलेगा. आय में कमी आने से परिवार के लोग आपकी बातों से असंतुष्ट रह सकते हैं. कई बार बनते हुए काम आखिरी वक्त पर अटक सकते हैं.

मीन राशि

मीन राशि वालों को शुक्र के उदय के बाद विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है. पड़ोसियों या आसपास के लोगों से विवाद की स्थिति बन सकती है, जिससे सामाजिक छवि प्रभावित हो सकती है. व्यापार से जुड़े लोगों की यात्राएं लाभकारी साबित नहीं होंगी. नए लोगों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना नुकसानदेह हो सकता है. शिक्षा या प्रशिक्षण से जुड़े काम करने वालों की आमदनी में गिरावट आ सकती है. प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों को नौकरी से जुड़ी चिंता परेशान कर सकती है. स्वास्थ्य से जुड़ी छोटी-मोटी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं.

