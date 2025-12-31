Shukra Mangal Yuti 2026: शुक्र-मंगल की अशुभ युति इन 4 राशियों के लिए कष्टकारी, 6 जनवरी 2026 से रहना होगा सावधान

Shukra Mangal Yuti 2026: द्रिक पंचांग के अनुसार, नए साल की शुरुआत होते ही जनवरी में शुक्र-मंगल ग्रह आपस में बहुत ज्यादा करीब आने वाले हैं. ज्योतिष में इन दोनों ग्रहों को स्वभाव से एक-दूसरे के विपरीत माना जाता है, इसलिए जब ये इतने पास होते हैं तो इसे शुक्र-मंगल ग्रह युद्ध की स्थिति कहा जाता है.

पंचांग के मुताबिक, यह अशुभ युति 6 जनवरी की सुबह लगभग 8 बजकर 19 मिनट से शुरू होगी. यह स्थिति करीब चार दिनों तक बनी रहेगी और 10 जनवरी की सुबह लगभग 9 बजकर 13 मिनट पर समाप्त होगी. ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, जब ग्रहों में युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उसका सबसे ज्यादा प्रभाव उन्हीं राशियों पर पड़ता है, जिन पर ये ग्रह शासन करते हैं. आइए जानते हैं वे 4 राशियां, जिन्हें इस शुक्र-मंगल ग्रह युद्ध के दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है.

मेष

मेष राशि के स्वामी मंगल हैं, इसलिए इस युति का असर मेष पर ज्यादा पड़ सकता है. इस दौरान गुस्सा जल्दी आ सकता है. बिना सोचे-समझे फैसले ले सकते हैं. कामकाज में जल्दबाजी नुकसान करा सकती है. रिश्तों में भी टकराव की स्थिति बन सकती है, इसलिए बोलचाल में संयम रखना जरूरी है. सेहत के मामले में भी थकान और बेचैनी महसूस हो सकती है.

वृषभ

शुक्र-मंगल की यह स्थिति वृषभ राशि वालों के प्रेम जीवन और पारिवारिक रिश्तों में तनाव ला सकती है. छोटी-छोटी बातों पर मतभेद बढ़ सकते हैं. पैसों के मामले में भी लापरवाही से बचना जरूरी है, वरना खर्च अचानक बढ़ सकता है. इस समय धैर्य से काम लेना और भावनाओं पर नियंत्रण रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

तुला

शुक्र-मंगल की यह स्थिति तुला राशि वालों के लिए मानसिक उलझनें पैदा कर सकती हैं. रिश्तों में गलतफहमियां हो सकती हैं. मन अशांत रह सकता है. कार्यक्षेत्र में किसी से बहस या टकराव से बचना जरूरी है. इस दौरान संतुलन बनाए रखना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी.

वृश्चिक

इस समय गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है. काम में रुकावटें आ सकती हैं और मनचाहा परिणाम न मिलने से निराशा हो सकती है. दांपत्य जीवन में भी तनाव की स्थिति बन सकती है. इस दौरान शांत रहकर फैसले लेना और स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है.

