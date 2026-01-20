scorecardresearch
 
Shukra-Guru Rashifal 2026: शुक्र और देवगुरु बृहस्पति लाएंगे कन्या राशि वालों के जीवन में खुशियां! आर्थिक स्थिति रहेगी मजबूत

Shukra-Guru Rashifal 2026: 2026 में कन्या राशि वालों के लिए ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यह वर्ष पारिवारिक सुख और वैवाहिक जीवन के लिए अनुकूल रहेगा। बृहस्पति और शुक्र ग्रहों के शुभ प्रभाव से परिवार में शांति और रिश्तों में मजबूती आएगी.

साल 2026 में कन्या राशि पर कैसा रहेगा गुरु शुक्र का प्रभाव (Photo: ITG)
Shukra-Guru Rashifal 2026: ज्योतिषियों के अनुसार, साल 2026 कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है. इस साल में कन्या राशि वालों का पारिवारिक जीवन सामान्यतः अच्छा और संतुलित रहेगा. कन्या राशि वालों के दूसरे भाव पर कोई बड़ा नकारात्मक ग्रह प्रभाव नहीं है, जिससे पारिवारिक सुख बना रहेगा. शुक्र कन्या वालों को शुभ स्थिति प्रदान करेगा और 31 अक्टूबर 2026 तक बृहस्पति का सहयोग आपको पारिवारिक लाभ देगा. इस दौरान परिवार में सुख-शांति रहेगी और रिश्तों में मजबूती आएगी, 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति कमजोर हो जाएगा. ऐसे समय में थोड़े संयम और समझदारी की जरूरत होगी. हालांकि, इसके बावजूद परिवार में कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी, लेकिन आपसी शांति बनाए रखना आवश्यक रहेगा.

2026 में परिवार के लिए बृहस्पति की भूमिका

पूरे वर्ष बृहस्पति परिवार के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करेंगे. इसलिए, अत्यधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. नकारात्मक सोच से दूर रहना ही आपके लिए सबसे बड़ा उपाय रहेगा. वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा कमजोर रह सकता है. सातवें भाव में शनि के कारण जीवनसाथी की सेहत प्रभावित हो सकती है. इस वर्ष आपको अपने रिश्ते में धैर्य, समझदारी और संवेदनशीलता दिखानी होगी. 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक का समय वैवाहिक जीवन के लिए अपेक्षाकृत शुभ रहेगा. इस दौरान रिश्तों में सुधार के योग बनेंगे.

अविवाहितों के लिए विवाह योग

2026 अविवाहित कन्या राशि के युवक-युवतियों के लिए शुभ संकेत लेकर आ रहा है. 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच विवाह भाव के स्वामी शुक्र उच्च स्थिति में रहेंगे, जिससे सगाई या विवाह तय होने के प्रबल योग बन सकते हैं. हालांकि, इस अवधि में सगाई के बाद शादी को बहुत अधिक समय तक टालना ठीक नहीं रहेगा. अधिक देरी से अड़चनें आ सकती हैं. 2 जून से पहले और 31 अक्टूबर के बाद विवाह वार्ता में जल्दबाजी से बचें. 2026 में लगभग पांच महीने ऐसे रहेंगे जो विवाह से जुड़ी बातचीत के लिए बेहद अनुकूल होंगे. इस समय का सही उपयोग करना लाभदायक रहेगा.

