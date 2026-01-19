scorecardresearch
 
Lakshmi Narayan Yog 2026 Rashifal: 21 जनवरी को बन रहा लक्ष्मी नारायण-बुधादित्य राजयोग, चमकेगी इन राशियों की किस्मत

Lakshmi Narayan Yog 2026: द्रिक पंचांग और ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार, 21 जनवरी का दिन बहुत ही विशेष माना जा रहा है. दरअसल, इस दिन बुध-शुक्र एक साथ आकर लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे और सूर्य-बुध भी बुधादित्य राजयोग का निर्माण करेंगे. इन दोनों राजयोगों को ज्योतिष में धन लाभ और आर्थिक लाभ देने वाला माना जाता है. तो आइए जानते हैं कि 21 जनवरी को लक्ष्मी नारायण योग और बुधादित्य राजयोग के बनने से किन राशियों का भाग्य चमकेगा.

21 जनवरी को एक साथ बनेंगे लक्ष्मी नारायण और बुधादित्य राजयोग (Photo: ITG)
Lakshmi Narayan Yog 2026 Rashifal: द्रिक पंचांग के मुताबिक, जनवरी के तीसरे सप्ताह में ग्रहों की चाल से एक खास संयोग बनने जा रहा है. दरअसल, 21 जनवरी 2026 से शुक्र-बुध और सूर्य-बुध बहुत ही खास दुर्लभ संयोग का निर्माण करने जा रहे हैं. इस दिन शुक्र-बुध एक ही नक्षत्र में पहुंचेंगे. यानी शुक्र ग्रह श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो आराम, ऐश्वर्य और पारिवारिक सुख का कारक माने जाते हैं. इसके बाद बुध ग्रह भी इसी नक्षत्र में पहुंच जाएंगे. जब बुद्धि और व्यापार के स्वामी बुध, और भोग-विलास के कारक शुक्र एक साथ आते हैं, तो इससे लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है. जो आर्थिक मजबूती और सौभाग्य बढ़ाने वाला माना जाता है. 

इसके साथ ही, 21 जनवरी को रात 9 बजकर 15 मिनट पर सूर्य-बुध भी एक दूसरे से 0 डिग्री पर विराजमान होकर बुधादित्य राजयोग का संयोग बनाएंगे. ज्योतिष में इस संयोग को धन, सुख और वैवाहिक जीवन से जोड़कर देखा जाता है. तो आइए जानते हैं कि 21 जनवरी को बनने जा रहे लक्ष्मी नारायण योग और बुधादित्य राजयोग से किन राशियों की किस्मत चमकने वाली है. 

वृषभ राशि
लक्ष्मी नारायण और बुधादित्य राजयोग के बनने से वृषभ राशि वालों के लिए काफी होगा. कमाई के लिए साधन खुल सकते हैं. कहीं फंसा हुआ धन वापस मिलने की उम्मीद बन रही है. ऑफिस या कामकाज में आपके प्रयासों को पहचान मिलेगी. बड़े अधिकारी भी सहयोग करेंगे. व्यापार में फायदा होने के संकेत हैं. सोच-समझकर किया गया निवेश लाभ दे सकता है. घर-परिवार का माहौल अच्छा रहेगा. जीवनसाथी के साथ रिश्ते मजबूत होंगे. 

मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों के लिए लक्ष्मी नारायण और बुधादित्य राजयोग का बनना बहुत ही शुभ माना जा रहा है. यह समय आगे बढ़ने का है, जिसके लिए कई मौके हासिल होंगे. नौकरी में पद या जिम्मेदारी बढ़ सकती है. आय की स्थिति पहले से बेहतर होगी. रुके हुए पैसे मिलने से राहत महसूस होगी. व्यापार में नए सौदे लाभ दिला सकते हैं. आपकी समझदारी और बोलचाल की कला आपको सही मौके दिलाएगी. समाज में आपकी छवि मजबूत होगी. आत्मविश्वास में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.

कन्या राशि
कन्या राशि के जातकों के लिए यह समय लाभ हासिल और मेहनत का अच्छा फल प्राप्त करने वाला माना जा रहा है. आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं. करियर में बदलाव या नई शुरुआत के लिए समय अनुकूल रहेगा. व्यापार में विस्तार की संभावना है. साझेदारी से फायदा मिल सकता है. प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी. परिवार में कोई शुभ खबर मिल सकती है. लंबे समय से अटके काम तेजी से पूरे होंगे. पढ़ाई या इंटरव्यू से जुड़े प्रयासों में भी सफलता मिल सकती है. 

मकर राशि
मकर राशि वालों पर इस योग का प्रभाव खास रहेगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा. करियर में कोई बड़ा मौका मिल सकता है. पैसों की स्थिति मजबूत होगी. बचत पर भी ध्यान देना होगा. घर, जमीन या वाहन से जुड़ा फैसला हो सकता है. परिवार और जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा. पुराने प्रयासों का अच्छा नतीजा मिलने से मन संतुष्ट रहेगा. नई योजनाओं पर काम शुरू हो सकता है.

