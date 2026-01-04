Shani Dev Uday Meen : शनि देव होने वाले हैं उदित, इन राशियों को करियर और कारोबार में मिलेगी खूब तरक्की

Shani Dev Uday Meen: वैदिक ज्योतिष के अनुसार शनि देव को कर्मफल दाता और न्याय का देवता माना जाता है. समय-समय पर शनि देव का उदय और अस्त होना मानव जीवन के साथ-साथ देश-दुनिया पर भी प्रभाव डालता है. अप्रैल 2026 में शनि देव मीन राशि में उदित होने जा रहे हैं, जिसका असर सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन कुछ राशियों के लिए यह समय बेहद शुभ साबित हो सकता है. इस दौरान करियर में उन्नति, नई नौकरी और आय में बढ़ोतरी के प्रबल योग बनेंगे.

मिथुन राशि: मिथुन राशि वालों के लिए शनि देव गोचर कुंडली के दशम भाव में उदित होंगे. साथ ही शनि आपकी राशि से अष्टम और नवम भाव के स्वामी भी हैं. ऐसे में यह समय करियर और भाग्य दोनों के लिहाज से सकारात्मक रहेगा. कार्यक्षेत्र में स्थिरता आएगी, मेहनत का पूरा फल मिलेगा. वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग प्राप्त होगा. भाग्य का साथ मिलने से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं. नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं.

मकर राशि: मकर राशि के जातकों के लिए शनि देव आपकी राशि से तीसरे भाव में उदित होंगे. यह भाव साहस, पराक्रम और प्रयासों का माना जाता है. इस दौरान आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी. आप नए काम शुरू करने का साहस जुटा पाएंगे. व्यवसाय और नौकरी दोनों क्षेत्रों में प्रयास सफल होंगे. भाई-बहनों के सहयोग से लाभ मिलेगा. आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होती जाएगी.

वृष राशि: वृष राशि वालों के लिए शनि देव आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में उदित होंगे, जिसे आय और लाभ का भाव कहा जाता है. शनि का इस भाव में उदय होना आर्थिक दृष्टि से बेहद शुभ माना जाता है. इस समय आय के नए स्रोत बन सकते हैं, पुराने निवेश से लाभ मिलेगा.नौकरी में वेतन वृद्धि या बोनस के योग बन सकते हैं. सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. मित्रों के माध्यम से लाभ के अवसर मिल सकते हैं.

