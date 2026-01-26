Shani-Surya Yuti March 2026: मार्च में 30 साल बाद एक साथ आएंगे शनि-सूर्य, इन 3 राशियों को होगा धन लाभ

Shani-Surya Yuti March 2026: सूर्य को ग्रहों का अधिपति माना जाता है और उनकी राशि परिवर्तन की चाल का असर सभी 12 राशियों पर पड़ता है. इस समय सूर्य शनि की राशि मकर में स्थित हैं, लेकिन मार्च के महीने में सूर्य मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं. मीन राशि के स्वामी गुरु हैं और इसी राशि में फिलहाल शनि देव भी विराजमान हैं. ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, करीब 30 साल बाद ऐसा संयोग बनेगा जब सूर्य और शनि एक ही राशि मीन में एक साथ दिखाई देंगे. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, पिता-पुत्र का यह दुर्लभ मिलन कई राशियों के जीवन में नई दिशा और बड़े बदलाव ला सकता है.

पंचांग के अनुसार, जैसे ही सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेंगे, शनि के साथ उनकी युति बनेगी. इस विशेष योग का प्रभाव कुछ राशियों के लिए शुभ तरीके से पड़ेगा. माना जा रहा है कि इस दौरान कुछ लोगों को मेहनत का फल, तो कुछ को नई जिम्मेदारियां और मौके मिल सकते हैं. आइए जानते हैं किन राशियों के लिए यह समय फायदेमंद साबित हो सकता है.

मिथुन



मार्च 2026 में सूर्य-शनि की युति से मिथुन राशि के जातकों के रुके हुए कामों को गति मिल सकती है. लंबे समय से अटके प्रोजेक्ट या योजनाएं अब आगे बढ़ सकती हैं. करियर में तरक्की के संकेत हैं. जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं. काम के सिलसिले में यात्रा के योग बन सकते हैं. विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है. परिवार की ओर से कोई शुभ खबर मिलने की संभावना है.

धनु

धनु राशि वालों के लिए सूर्य-शनि की यह दुर्लभ युति लाभ देने वाला हो सकती है. नौकरी या व्यापार में कोई अच्छा अवसर हाथ लग सकता है. आमदनी के नए रास्ते खुल सकते हैं, जिससे आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. घर-परिवार में आपसी समझ बढ़ेगी. जीवनसाथी के साथ चल रही उलझनें धीरे-धीरे सुलझ सकती हैं. कुल मिलाकर यह समय स्थिरता और संतोष देने वाला रह सकता है.

मीन

मीन राशि वालों के लिए यह समय आत्मविश्वास बढ़ाने वाला माना जा रहा है. धन से जुड़ी परेशानियों में राहत मिल सकती है और खर्च व आय के बीच संतुलन बनेगा. नए काम की शुरुआत करना इस दौरान शुभ रह सकता है. दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी. रिश्तों में पहले से ज्यादा समझ देखने को मिल सकती है.

