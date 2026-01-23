scorecardresearch
 
Shani Shukra Yuti 2026: 28 जनवरी से इन राशियों की पलट जाएगी किस्मत, शनि-शुक्र बनाएंगे अर्धकेंद्र योग

Shani Shukra Yuti 2026: 28 जनवरी 2026 को शनि और शुक्र के बीच विशेष योग बनने जा रहा है जिसको ज्योतिष की भाषा में अर्धकेंद्र राजयोग के नाम से जाना जाता है. इस योग के बनने से कई राशियों के जीवन में खुशियों का आगमन होगा. आइए जानते हैं उन राशियों के बारे में.

28 जनवरी को शनि शुक्र बनाएंगे अर्घकेंद्र राजयोग (Photo: ITG)
Shani Shukra Yuti 2026: ज्योतिष गणनाओं के अनुसार, 28 जनवरी को सुबह करीब साढ़े सात बजे शनि और शुक्र के बीच विशेष कोण बनेगा. इसी कारण यह योग प्रभावी होगा. इस दौरान शुक्र मकर राशि में मौजूद रहेंगे और सूर्य, मंगल व बुध के साथ मिलकर शक्तिशाली स्थिति में होंगे. द्रिक पंचांग के अनुसार, 28 जनवरी को सुबह 7 बजकर 29 मिनट पर शनि-शुक्र एक दूसरे से 45 डिग्री पर विराजमान होंगे, जिससे अर्धकेंद्र योग का निर्माण होगा. ऐसे में शनि और शुक्र का यह तालमेल कुछ राशियों के लिए विशेष लाभ देने वाला साबित हो सकता है. यह फलादेश चंद्र राशि को ध्यान में रखकर बताया जा रहा है.

वृषभ
वृषभ राशि के लिए भी यह समय भाग्य को मजबूत करने वाला साबित हो सकता है. शुक्र और शनि का यह योग आपके भाग्य और कर्म से जुड़े क्षेत्रों को सक्रिय करेगा. जो मेहनत आप लंबे समय से कर रहे थे, उसका फल अब मिल सकता है. काम के सिलसिले में या परिवार और दोस्तों के साथ विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं. करियर में नए अवसर मिलेंगे और आपके काम की सराहना होगी. पदोन्नति, बोनस या अतिरिक्त लाभ मिलने के संकेत हैं. व्यापार करने वालों को बाहरी स्रोतों से फायदा हो सकता है. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आप भविष्य के लिए धन बचाने में भी सफल हो सकते हैं.

मकर 
मकर राशि के जातकों के लिए भी शनि और शुक्र का यह योग सकारात्मक संकेत दे रहा है. इस समय शनि धन भाव से जुड़े हैं, जिससे आर्थिक मामलों में सुधार हो सकता है. मन अध्यात्म की ओर झुक सकता है और धार्मिक यात्राओं का योग बन सकता है. करियर में नए मौके मिल सकते हैं और आपकी मेहनत को पहचान भी मिलेगी. वरिष्ठ अधिकारी और सहकर्मी आपके काम से प्रभावित हो सकते हैं. जीवन में सुविधाएं बढ़ेंगी और व्यापार से जुड़े लोगों को बड़े लाभ के अवसर मिल सकते हैं. कोई नई डील या प्रोजेक्ट हाथ लग सकता है, जिससे आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे.

मीन 
मीन राशि वालों के लिए यह योग कई अच्छी संभावनाएं लेकर आ सकता है. इस समय शनि आपकी राशि में और शुक्र लाभ के भाव में प्रभाव डाल रहे हैं, जिससे किस्मत आपका साथ दे सकती है. लंबे समय से मन में जो इच्छा अधूरी रह गई थी, उसके पूरे होने के संकेत मिल सकते हैं. परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. अचानक धन लाभ हो सकता है और पैतृक संपत्ति या जोखिम वाले निवेश से भी फायदा मिलने की संभावना है. नौकरीपेशा लोगों को अपने काम के दम पर आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है. प्रमोशन या वेतन बढ़ने की स्थिति बन सकती है. विदेश से जुड़े करियर अवसर भी मिल सकते हैं. व्यापार में नए प्रयोग करने से पहले सोच-विचार जरूरी रहेगा, लेकिन नई शुरुआत के लिए समय अनुकूल हो सकता है.

