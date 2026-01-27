Shani Shukra Yuti 2026: 1 फरवरी को शनि-शुक्र की युति से बनेगा चालीसा योग, शुरू होगा इन 5 राशियों का अच्छा टाइम

Shani Shukra Yuti 2026: वैदिक ज्योतिष में शुक्र और शनि को बेहद प्रभावशाली ग्रह माना जाता है. जब इन दोनों ग्रहों के बीच कोई खास योग बनता है, तो उसका असर सीधे व्यक्ति के जीवन, सोच और कर्मों पर पड़ता है. द्रिक पंचांग के अनुसार फरवरी 2026 की शुरुआत एक विशेष योग से होने जा रही है. 1 फरवरी 2026 को शुक्र और शनि एक-दूसरे से 40 डिग्री की दूरी पर होंगे, जिससे शुक्र-शनि का चालीसा योग बनेगा. यह योग जीवन में यह सिखाता है कि सच्चा सुख और सफलता मेहनत, संयम और धैर्य से ही मिलती है. यह योग स्थायी खुशहाली के लिए अनुशासन और समझदारी का संकेत देता है. वैसे तो इसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन कुछ राशियों के लिए यह समय खास तौर पर लाभ देने वाला साबित हो सकता है.

और पढ़ें

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए फरवरी 2026 सकारात्मक संकेत लेकर आ रही है. शुक्र-शनि का यह योग जीवन में स्थिरता और संतुलन बढ़ा सकता है. रिश्तों में बेहतर समझ बनेगी और प्रेम व वैवाहिक जीवन में सुधार देखने को मिलेगा. धन से जुड़े मामलों में भी लाभ की संभावना है. इस समय आप अपने काम को धैर्य के साथ करेंगे, जिससे लंबे समय तक अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. कला और रचनात्मक कामों में भी सफलता मिल सकती है.

कन्या राशि

कन्या राशि के जातकों के लिए यह योग कामकाज और सेहत से जुड़े मामलों में संतुलन बनाएगा. मेहनत का फल समय पर मिलने लगेगा और आपके प्रयासों की सराहना होगी. पुरानी परेशानियों से राहत मिलेगी और मन शांत रहेगा. परिवार और प्रेम संबंधों में सहयोग बढ़ेगा. सोच-समझकर लिए गए फैसले आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित हो सकते हैं.

Advertisement

तुला राशि

तुला राशि के लिए यह समय आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है. करियर और व्यवसाय में नए मौके मिल सकते हैं. जो काम लंबे समय से अटके थे, उनके पूरे होने की संभावना है. रिश्तों में तालमेल बढ़ेगा और घर का माहौल अच्छा रहेगा. धन से जुड़े मामलों में फायदा हो सकता है. संयम और मेहनत के दम पर आप अपने लक्ष्य हासिल कर पाएंगे.

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए यह योग अनुशासन और स्थिरता लेकर आएगा. नौकरी और कामकाज में आपकी मेहनत रंग लाएगी. लंबे समय से चला आ रहा तनाव कम हो सकता है. परिवार और प्रेम संबंधों में बेहतर समझ बनेगी. सही सोच और विवेक से लिए गए फैसले आपको आगे बढ़ाएंगे. धैर्य रखने से धन और मान-सम्मान दोनों में वृद्धि हो सकती है.

कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातकों के लिए फरवरी 2026 नए अवसर और स्थिरता का समय हो सकता है. कामकाज में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी और आपके प्रयासों को पहचान मिलेगी. रिश्तों में संतुलन आएगा और प्रेम व वैवाहिक जीवन बेहतर होगा. पैसों के मामले में स्थिरता रहेगी और खर्चों पर नियंत्रण बना रहेगा. समझदारी से किए गए प्रयास आपको सफलता की ओर ले जाएंगे.

---- समाप्त ----