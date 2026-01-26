scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Shani Sade Sati & Dhaiya 2026 Rashifal: साल 2026 में इन राशियों पर रहेगी साढ़ेसाती और ढैय्या! पड़ेगा नकारात्मक प्रभाव, आएगा आर्थिक संकट

Shani Sade Sati & Dhaiya 2026 Rashifal: साल 2026 में शनि देव की साढ़ेसाती और ढैय्या कई राशियों के जीवन को प्रभावित करेगी. कुंभ, मीन और मेष राशि वालों पर साढ़ेसाती के विभिन्न चरण चलेंगे, जबकि सिंह और धनु राशि वालों को ढैय्या का सामना करना पड़ेगा. इस दौरान करियर, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य और रिश्तों में चुनौतियां आ सकती हैं.

Advertisement
X
साल 2026 में इन राशियों पर रहेगी साढ़ेसाती और ढैय्या (Photo: ITG)
साल 2026 में इन राशियों पर रहेगी साढ़ेसाती और ढैय्या (Photo: ITG)

Shani Sade Sati & Dhaiya 2026 Rashifal: साल 2026 में शनि देव की चाल कई राशियों के जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करती रहेगी. जब शनि किसी व्यक्ति की जन्म राशि से विशेष स्थिति में गोचर करते हैं, तो उस समय को साढ़ेसाती या ढैय्या कहा जाता है. इन दोनों अवस्थाओं का असर जीवन पर अलग-अलग तरीके से पड़ता है. साढ़ेसाती तब शुरू होती है. जिन लोगों की राशि पर इस समय शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या चल रही होती है, उन्हें जीवन में अतिरिक्त सावधानी रखनी पड़ती है. करियर में रुकावट, आर्थिक तनाव, स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतें और रिश्तों में गलतफहमियां उभर सकती हैं.

हालांकि, शनि का यह दौर सिर्फ परेशानियां देने के लिए नहीं माना जाता. यह समय व्यक्ति की सहनशक्ति, कर्मठता और जिम्मेदारियों को निभाने की क्षमता को परखता है. तो आइए जानते हैं कि साल 2026 में किन राशियों को शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या प्रभावित करेगी. 

2026 में किन राशियों पर शनि की साढ़ेसाती रहेगी?

सम्बंधित ख़बरें

Ardha Kendra Yog 2026
शुक्र-शनि का अर्ध केंद्र योग, 28 जनवरी से बढ़ने वाली है इन 3 राशियों की कमाई
Shani Nakshatra Gochar 2026
शनि की बढ़ी ताकत, 17 मई तक इन 3 राशियों पर करेंगे डबल अटैक
shani nakshatra parivartan 2026
शनि ने किया उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश, इन 5 राशियों के लिए समय रहेगा शुभ
Budh Gochar 2026 Rashifal
शनि की साढ़ेसाती और राहु के प्रकोप से कुंभ राशि को राहत! 3 फरवरी के बाद सुधरेंगे हालात
Shani Gochar
शनि का राशि परिवर्तन! 2027 में कुंभ सहित इन 3 राशियों के लोग राजा की तरह काटेंगे ऐश

कुंभ राशि
कुंभ राशि वालों पर शनि की साढ़ेसाती आखिरी चरण में चल रही है. इस समय जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, उतनी ही सफलता प्राप्त होगी. लेकिन परिणाम आने में देरी हो सकती है. इसलिए, इस समय धैर्य रखना ही फायदेमंद रहेगा जिससे धीरे धीरे स्थितियों में बदलाव आएगा. 

मीन राशि
साल 2026 में मीन राशि पर साढ़ेसाती का मध्य चरण चल रहा है, जिसको ज्योतिष में सबसे कठिन व खतरनाक माना जाता है. इस दौरान जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. मानसिक तनाव भी महसूस हो सकता है. संयम और सही निर्णय बहुत जरूरी हैं.

Advertisement

मेष राशि
मेष राशि वालों की साढ़ेसाती का पहला चरण चल रहा है. इस दौरान जीवन में नए बदलाव प्राप्त होंगे और पुरानी योजनाओं में थोड़ा परिवर्तन करना पड़ सकता है, जो कि तरक्की का योग बनाएंगे. नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना जरूरी रहेगा.

2026 में शनि की ढैय्या किन राशियों पर होगी?

सिंह राशि
साल 2026 में सिंह राशि वालों को करियर और पारिवारिक मामलों में सतर्क रहना होगा. जल्दबाजी में लिए गए फैसले नुकसान दे सकते हैं.

धनु राशि
धनु राशि पर शनि की ढैय्या के कारण पैसों का खर्च बहुत ही बढ़ सकता है और निर्णय लेने में उलझन बनी रह सकती है. इसलिए, सोच-समझकर कदम उठाना बेहतर रहेगा.

शनि के प्रभाव को कम करने के आसान उपाय

हनुमान चालीसा का पाठ
शनि की ढैय्या व साढ़ेसाती के प्रभाव को कम करने के लिए मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें, जिससे नकारात्मकता कम होगी.

शनिवार को दान करें
साढ़ेसाती और ढैय्या के प्रभाव को कम करने के लिए शनिवार के दिमन जरूरतमंदों को काले कपड़े, तिल, उड़द की दाल या लोहे से जुड़ी वस्तुओं का दान करना शुभ माना जाता है.

शनि मंदिर में दीपक जलाएं
हर शनिवार शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाकर अच्छे कर्म करने की प्रार्थना करें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    गणतंत्र दिवस लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement