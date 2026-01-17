scorecardresearch
 
Shani Sade Sati 2026: शनि की साढ़ेसाती झेल रही 3 राशियों के लिए अच्छी खबर, जनवरी खत्म होने से पहले होगा धनलाभ

Shani Sade Sati 2026: साल 2026 में मेष, कुंभ और मीन राशि पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है. इसी दौरान मकर राशि में चार ग्रहों की स्थिति से कई शक्तिशाली राजयोग भी बन रहे हैं. ये शुभ योग साढ़ेसाती से प्रभावित राशियों को सकारात्मक परिणाम देने वाले हैं.

इस वक्त मेष, कुंभ और मीन राशि पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है.
साल 2026 में तीन राशियों पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है. इस वक्त मेष, कुंभ और मीन राशि साढ़ेसाती के प्रभाव हैं. हालांकि इस वक्त मकर राशि में चार ग्रहों की मौजूदगी से पांच बड़े राजयोग बन रहे हैं. मकर राशि में बुध-सूर्य की युति से बुधादित्य राजयोग बन रहा है. शुक्र-बुध की युति से लक्ष्मी नारायण राजयोग और सूर्य-शुक्र की युति से शुक्रादित्य राजयोग बन रहा है. इसके अलावा, यहां रूचक राजयोग और मंगलादित्‍य राजयोग भी बन रहा है. ये सभी राजयोग साढ़ेसाती के प्रभाव में चल रही राशियों को भी लाभान्वित कर रहे हैं.

मेष राशि
मेष राशि के जातकों पर शनि की साढ़ेसाती का पहला चरण प्रभावी है. इस वक्त पांच बड़े राजयोग आपकी करियर से जुड़ी अड़चनों को कम करने में मदद करेंगे. आपकी आय के साधनों को प्रबल बनाएंगे. अगर आपका पैसा कहीं लंबे समय से फंसा हुआ है तो वो जल्द ही आपको वापस मिल सकता है. ये राजयोग आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को भी मजूबत बनाएंगे. बच्चों की एकाग्रता बेहतर होगी. सरकारी क्षेत्र या प्रशासन से जुड़े मामलों में लाभ मिलने की संभावना बन रही है.

कुंभ राशि
कुंभ राशि पर शनि की साढ़ेसाती का अंतिम चरण चल रहा है. इस राशि के स्वामी स्वयं शनि देव हैं. साढ़ेसाती के कारण आपको अब तक जिन कष्टों का सामना करना पड़ रहा था, वो अब अचानक से दूर हो सकते हैं. शनि की राशि में बन रहा राजयोग आपकी सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी करने वाला है. भवन, वाहन या नई प्रॉपर्टी का सुख आपको मिल सकता है. किसी धार्मिक यात्रा के योग भी दिखाई दे रहे हैं. मन को शांति मिलेगी.

मीन राशि
मीन राशि वालों पर शनि की साढ़ेसाती का दूसरा चरण प्रभावी है, जिसे सबसे चुनौतीपूर्ण माना जाता है. हालांकि पांच बड़े राजयोग के प्रभाव से आपको जल्द ही आर्थिक लाभ हो सकता है. धनधान्य में वृद्धि संभव है. खर्चों में कमी आएगी और सरलता से धन का संचय होगा. किसी महत्वपूर्ण कार्य में मित्रों का सहयोग मिलेगा. करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे और पारिवारिक व निजी संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. परिवार में चल रहा तनाव या क्लेश भी समाप्त हो सकता है.

---- समाप्त ----
