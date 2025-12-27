scorecardresearch
 
Shani Rashifal 2026: शनि की इन 4 प्रिय राशियों के लिए कैसा रहेगा साल 2026? कुंभ राशि वाले दें ध्यान

Shani Rashifal 2026: नया साल शुरू होने वाला है. यह वर्ष सूर्य का है, इसलिए उनके पुत्र शनि की प्रिय राशियों पर इसका विशेष प्रभाव रहने वाला है. आइए जानते हैं कि शनि की चार प्रिय राशियों के लिए वर्ष 2026 कैसा रहने वाला है.

ज्योतिष में चार राशियों को शनि की प्रिय बताया गया है. (Photo: Pixabay)
Shani Rashifal 2026: नया साल 2026 प्रारंभ होने में अब तकरीबन एक सप्ताह बाकी रह गया है. यह सूर्य का साल है, जिसे कई मायनों में खास माना जा रहा है. अगर हम 2026 में सूर्य पुत्र शनि की चाल पर गौर करें तो इस वर्ष इस ग्रह का कोई गोचर नहीं होगा. शनि केवल जुलाई के महीने में एक बार वक्री होंगे और फिर दिसंबर में पुन: मार्गी हो जाएंगे. ज्योतिष में चार राशियों को शनि की प्रिय बताया गया है. ऐसे में जानते हैं कि नए साल 2026 में शनि अपनी प्रिय राशियों को कैसे परिणाम देने वाले हैं.

वृषभ राशि
शुक्र के स्वामित्व वाली राशि वृषभ को शनि की प्रिय राशियों में गिना जाता है. चूंकि शुक्र और शनि के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध है. इसलिए इस राशि के जातकों पर शनि की विशेष कृपा रहती है. नए साल 2026 में वृषभ राशि के जातकों को व्यापार में अच्छा मुनाफा होने के संकेत हैं. सोच-समझकर किया गया निवेश आपको खूब लाभ देगा. समाज में सम्मान बढ़ेगा. पिता से रिश्ते मधुर होंगे और पारिवारिक माहौल सुखद बना रहेगा.

तुला राशि
तुला राशि शनि की दूसरी प्रिय राशि है, क्योंकि इस राशि में शनि उच्च के होते हैं. दूसरा, इस राशि के स्वामी भी शुक्र देव ही हैं. शुक्र-शनि की मित्रता ही इस राशि के जातकों को सकारात्मक परिणाम देती है. नए साल 2026 की बात करें तो इस वर्ष प्रयास करने वालों को नौकरी, व्यापार में अनिश्चित लाभ मिल सकता है. साझेदारी के कार्यों में किए गए प्रयासों का अच्छा फल मिलेगा. पुराने निवेश से आर्थिक फायदा मिलने के योग हैं. स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न बरतें.

शनिदेव को कर्मफल दाता कहा जाता है.
2026 में शनि की चाल से सावधान! इन राशियों पर साढ़ेसाती और ढैय्या की मार
मकर राशि
मकर राशि शनि के स्वामी स्वयं शनि देव ही हैं. इसलिए इस राशि पर शनि देव का सकारात्मक प्रभाव काफी मजबूत रहता है. नए साल 2026 में इस राशि के जातकों की आय बढ़ने और खर्चों में कमी आने की संभावना है. आपकी कमाई बढ़ेगी और उसके स्रोत एक से अधिक हो सकते हैं. परिश्रमी लोगों को बेहतर परिणाम मिलेंगे. प्रेम और वैवाहिक जीवन में सुधार होगा. जमीन-जायदाद या वाहन से जुड़े निवेश के लिए समय अनुकूल रहेगा.

कुंभ राशि
कुंभ राशि के स्वामी भी शनि ही हैं. कुंभ शनि देवी की मूल त्रिकोण राशि मानी जाती है. वैसे तो यह राशि शनि की प्रिय है, लेकिन फिलहाल इस पर शनि की साढ़ेसाती का अंतिम चरण चल रहा है. ऐसे में नए साल 2026 में इन्हें थोड़ा सावधान रहने की सलाह दी जाती है. कार्यस्थल पर मानसिक दबाव महसूस कर सकते हैं. आर्थिक हानि और शारीरिक समस्या भी संभव है. पैसों के लेन-देन को लेकर विवाद हो सकता है. खर्चे और आय में सामंजस्य बनाना आपके लिए जरा कठिन होगा.

---- समाप्त ----
