Shani Rahu Mangal Yuti: 2026 का सबसे कष्टकारी समय! राहु-मंगल-शनि इन 3 राशि वालों की लेंगे कड़ी परीक्षा

साल 2026 में राहु, मंगल और शनि मिलकर दुर्लभ संयोग बनाएंगे. फरवरी में मंगल-राहु का अंगारक योग और अप्रैल में मंगल-शनि की युति बनेगी. ज्योतिष के अनुसार, ये ग्रह योग चार राशियों के लिए तनाव, बाधा और परेशानियों का कारण बन सकते हैं.

2026 की शुरुआत में राहु कुंभ राशि और शनि मीन राशि में रहेंगे. (Photo: Pixabay)
Shani Rahu Mangal Yuti 2026: नए साल 2026 में ग्रहों के कई ऐसे दुर्लभ योग बनने वाले हैं जो कुछ राशि के जातकों को परेशान कर सकते हैं. खासतौर से राहु, मंगल और शनि आपकी रातों की नींद उड़ा सकते हैं. 2026 की शुरुआत में राहु कुंभ राशि और शनि मीन राशि में रहेंगे. इस दौरान 23 फरवरी को मंगल कुंभ राशि में जाकर राहु के साथ अंगारक योग बनाएंगे. फिर 2 अप्रैल को जब मंगल मीन राशि में जाएंगे तो वहां शनि के साथ युति बनाएंगे. यह युति 11 मई तक रहने वाली है. ज्योतिषविदों का कहना है कि मंगल का राहु और शनि के साथ जुड़ना चार राशियों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है.

मेष राशि
राहु-मंगल या मंगल-शनि की जोड़ी मेष राशि के जातकों को किसी बड़ी मुश्किल में डाल सकती है. मान हानि या छवि पर कलंक का खतरा  रहेगा. कोई करीबी व्यक्ति आपकी प्रतिष्ठा को प्रभावित करने की कोशिश कर सकता है. इस दौरान आप मानसिक दबाव महसूस कर सकते हैं. सामाजिक सम्मान बनाए रखने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा. कार्यस्थल पर भी सतर्कता आवश्यक है.

सिंह राशि
अंगारक योग सिंह राशि के जातकों को करियर-रोजगार से जुड़ी समस्याएं दे सकता है. फिर शनि-मंगल की युति भी आपको परेशान करेगी. नौकरी और व्यापार में आगे बढ़ने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी. तरक्की के रास्ते में विरोधी बाधा डाल सकते हैं. आपको स्वास्थ्य और करियर से जुड़े मामलों में सावधानी बरतनी होगी. बीमारियां परेशान कर सकती हैं.

कुंभ राशि
शनि, मंगल और राहु आपकी आर्थिक प्रगति पर ब्रेक लगा सकते हैं. पैसों से जुड़ा विवाद आपको थाने-अदालत तक पहुंचा सकता है. धन अटकने या फंसने का जोखिम बना रहेगा. इस दौरान कर्ज, उधार के चक्कर में बिल्कुल न पड़ें. स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति प्रभावित हो सकती है. बेवजह तनाव, उदासी या अवसाद जैसी महसूस होगा. हड्डियों और नसों से जुड़ी दिक्कतें परेशानी दे सकती हैं.

मीन राशि
शनि-मंगल जब आपकी राशि में एकसाथ बैठेंगे तो यह समय आपके लिए और भी चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है. क्योंकि आपकी पर साढ़ेसाती का सबसे कष्टकारी दूसरा चरण चल रहा है. आपको आर्थिक मामलों में बड़ा हानि हो सकती है. गलत फैसले लेने से आर्थिक स्थिति बिगड़ने की आशंका रहेगी. नौकरी, व्यापार और धन से जुड़े निर्णय सोच-समझकर लेने होंगे. किसी बड़े कदम से पहले विश्वसनीय लोगों की सलाह लेना बेहतर रहेगा.

---- समाप्त ----
