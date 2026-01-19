Shani Nakshatra Gochar: कल से बदल जाएगी इन 3 राशियों की तकदीर! शनि का नक्षत्र गोचर कराएगा धन लाभ

Shani Nakshatra Gochar: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि देव का हर गोचर जीवन में बड़े बदलाव लेकर आता है. जब-जब शनि अपनी राशि या नक्षत्र में परिवर्तन करते हैं, तब उसका असर सभी 12 राशियों पर पड़ता है. वर्ष 2026 में शनि देव गुरु की राशि मीन में ही विराजमान रहेंगे, लेकिन इस दौरान वे तीन बार अपना नक्षत्र बदलेंगे. शनि का पहला नक्षत्र परिवर्तन 20 जनवरी 2026 को होगा. इस दिन दोपहर 12:13 बजे शनि देव अपने स्वामित्व वाले उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. यह नक्षत्र गोचर खास तौर पर तीन राशियों के लिए सौभाग्य के नए द्वार खोलने वाला सिद्ध होगा.

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि का यह नक्षत्र परिवर्तन शानदार परिणाम देने वाला रहेगा. भाग्य का पूरा साथ मिलेगा रुके. हुए काम तेजी से आगे बढ़ेंगे.धन से जुड़ी परेशानियां दूर होंगी. आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या बेहतर अवसर मिल सकता है. नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को अच्छा पैकेज मिल सकता है. अनावश्यक खर्चों पोर लगाम लगेगी. साथ ही पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने की भी प्रबल संभावना है.

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि वालों के लिए शनि का नक्षत्र गोचर अत्यंत शुभ संकेत लेकर आएगा. आय के स्रोत बढ़ेंगे. धन की कमी महसूस नहीं होगी.व्यापार से जुड़े लोगों को अच्छा मुनाफा मिलेगा. नए अवसर हाथ लगेंगे. विदेश में नौकरी करने की इच्छा रखने वालों के लिए समय अनुकूल रहेगा. अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं.एक से अधिक माध्यमों से आमदनी हो सकती है.बिजनेस में विस्तार के साथ-साथ जमीन या संपत्ति में निवेश से भी फायदा मिलने के संकेत हैं.

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि के जातकों पर शनि देव की विशेष कृपा बनी रहेगी. आमदनी में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलेगी. किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा.कोई बड़ी डील या समझौता फाइनल हो सकता है. निवेश से अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना है.परिवार में खुशी का माहौल रहेगा , संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है.

