Shani Nakshatra Parivartan 2026: शनि 20 जनवरी को बदलेंगे चाल, इन 3 राशियों का बढ़ेगा बैंक-बैलेंस

20 जनवरी को शनि देव अपने ही नक्षत्र उत्तराभाद्रपद में प्रवेश करेंगे. साल की शुरुआत में यह परिवर्तन बेहद शुभ माना जा रहा है. ज्योतिष के अनुसार, इससे तीन राशियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और उन्हें करियर, धन व स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय लाभ मिल सकता है.

शनि का अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करना तीन राशि के जातकों को लिए अत्यंत शुभ माना जा रहा है. (Pexels)
Shani Nakshatra Parivartan 2026: शनि देव 20 जनवरी को स्वनक्षत्र उत्तराभाद्रपद में प्रवेश करने जा रहे हैं. साल की शुरुआत में शनि का अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करना तीन राशि के जातकों को लिए अत्यंत शुभ माना जा रहा है. ज्योतिष गणना के अनुसार, इस दौरान कुछ जातकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा. इस नक्षत्र परिवर्तन के बाद तीन राशियों को करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य के मोर्चे पर बहुत लाभ प्राप्त होगा. आइए जानते हैं कि ये नक्षत्र परिवर्तन किन राशियों को लाभ देने वाला है.

मिथुन राशि
शनि का नक्षत्र बदलना मिथुन राशि के जातकों के लिए करियर के लिहाज से शुभ संकेत दे रहा है. आपको नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है. बैंक-बैलेंस बढ़त पर रहेगा. जो लोग रोजगार की तलाश में हैं, उन्हें जल्द ही कोई अच्छी खबर मिल सकती है. व्यापारी वर्ग के जातकों को भी लाभ मिलेगा. पारिवारिक संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ के संकेत हैं. पिता के साथ संबंधों में मजबूती आएगी. स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह नक्षत्र परिवर्तन मिथुन राशि वालों के लिए अच्छा माना जा रहा है.

कर्क राशि
यह नक्षत्र परिवर्तन कर्क राशि वालों का भाग्य मजबूत बनाने वाला है. आपकी राशि में धन लाभ का योग बनेगा. आपके लंबे समय से अटके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे. किस्मत का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा. यात्रा के अवसर बन सकते हैं, जिनमें विदेश यात्रा के योग भी शामिल हैं. कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों का समर्थन मिलेगा. सामाजिक मान-सम्मान में वृद्धि होगी. विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं और विदेश शिक्षा से जुड़ा सपना भी साकार हो सकता है. धार्मिक या शुभ कार्यक्रमों में भागीदारी संभव है. 

मकर राशि
मकर राशि के जातकों के लिए भी शनि का यह नक्षत्र परिवर्तन लाभकारी रहने की संभावना है. इस दौरान साहस और आत्मविश्वास में इजाफा होगा. नौकरी और व्यवसाय में उन्नति के नए अवसर आपको मिल सकते हैं. आय में सुधार होगा. आय के स्रोत भी एक से अधिक हो सकते हैं. विदेश से जुड़े कार्यों से लाभ मिलने की संभावना है. साथ ही भाई-बहनों का सहयोग आपके लिए सहायक साबित होगा.

---- समाप्त ----
