Shani Nakshatra Parivartan 2026: 3 दिन बाद शनि का नक्षत्र परिवर्तन, अगले 4 महीने इन 3 राशियों के सच होंगे सपने

20 जनवरी को शनिदेव अपने ही नक्षत्र उत्तराभाद्रपद में प्रवेश करेंगे. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, इस दौरान तीन राशियों को तरक्की, धन लाभ और रोजगार के नए अवसर मिल सकते हैं. शनि का यह शुभ प्रभाव करीब चार महीने तक बना रहेगा.

इन 4 राशियों को मई तक लाभ देने वाली हैं शनि देव (Photo: Pexels)
Shani Nakshatra Parivartan 2026: 20 जनवरी को न्याय देव उत्तराभाद्रपद में प्रवेश करने वाले हैं. इस नक्षत्र के स्वामी स्वयं शनि देव ही हैं. ज्योतिषविदों का कहना है कि इस नक्षत्र में पधारने के बाद शनि देव तीन राशि जातकों को उन्नति, आर्थिक लाभ और रोजगार के नए अवसर प्रदान करेंगे. इस नक्षत्र में शनि देव 17 मई तक रहेंगे. 17 मई के बाद शनि रेवती नक्षत्र में चले जाएंगे. यानी करीब 4 महीने तक शनि का शुभ प्रभाव तीन राशियों पर बना रहेगा.

मिथुन राशि
शनि का नक्षत्र परिवर्तन आपके करियर, व्यापार, रोजगार में लाभ के अवसर पैदा करेगा. नौकरीपेशा लोगों की पदोन्नति हो सकती है. व्यापार से जुड़े लोगों को विस्तार और लाभ के अवसर मिल सकते हैं. आपके खर्चों में कमी आएगी. आय में अनायास वृद्धि होगी. आपका मुनाफा एकदम से बढ़ेगा. जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें भी शुभ समाचार मिल सकते हैं. पैतृक संपत्ति से फायदा हो सकता है. पिता के साथ संबंधों में मजबूती आएगी. अगले चार महीने रोग-बीमारियों से भी राहत रहेगी.

कर्क राशि
शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन के बाद आपके लंबे समय से अटके कार्यों में गति आएगी. करियर में सफलता के मार्ग खुलेंगे. धनधान्य की सरलता से प्राप्ति होगी. कारोबारी सिलसिले में यात्रा के योग बनते दिख रहे हैं. अगले चार महीनों में आपको धार्मिक, आध्यात्मिक या मांगलिक कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर मिलेगा. शादी-विवाह जैसे मौकों पर पुरानों दोस्तों और करीबी रिश्तेदारों से मुलाकात संभव है. इस दौरान विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.

मकर राशि
मकर राशि के जातकों के लिए शनि का नक्षत्र परिवर्तन लाभकारी संकेत दे रहा है. अगले चार महीने आपका आत्मविश्वास और साहस बढ़त पर रहेगा. नौकरी और व्यापार में तरक्की के नए अवसर मिल सकते हैं, जिससे आय में सुधार होने के योग हैं. आपको गुप्त स्रोतों से भी धन की प्राप्ति हो सकती है. इस अवधि में आपके द्वारा निवेश की गई राशि लंबे समय तक आपको लाभान्वित करेगी. संबंधों में मिठास बढे़गी और संतान पक्ष से कोई अच्छा समाचार मिल सकता है.

