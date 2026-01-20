Shani Nakshatra Parivartan 2026 January: 27 साल बाद शनि ने किया उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश, इन 5 राशियों के लिए समय रहेगा शुभ

Shani Nakshatra Parivartan 2026 January: 20 जनवरी 2026 यानी आज शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश किया. यह गोचर विशेष इसलिए है क्योंकि लगभग 27 वर्षों बाद शनि फिर से अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में लौट रहे हैं. शनिदेव 20 जनवरी 2026 यानी आज से लेकर 17 मई 2026 तक यानी करीब चार महीने इसी नक्षत्र में विराजमान रहेंगे. ऐसे में यह समय न केवल उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में जन्मे लोगों के लिए, बल्कि सभी राशियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है. जिन लोगों का जन्म लगभग 27 वर्ष पहले उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ था, उनके लिए यह समय जीवन की दिशा तय करने वाला हो सकता है. यह उम्र करियर निर्माण, स्थिरता और जिम्मेदारियों की होती है और जब जन्म नक्षत्र में ही शनि का गोचर हो, तो उसका प्रभाव गहरा होता है.
उत्तराभाद्रपद नक्षत्र और शनिदेव का संबंध
उत्तराभाद्रपद नक्षत्र 27 नक्षत्रों में 26वां नक्षत्र है. यह मीन राशि में 3°20′ से 16°40′ तक फैला होता है और इसका स्वामी स्वयं शनिदेव हैं. यह नक्षत्र जीवन में संतुलन, अनुशासन, आत्मसंयम और निरंतर कर्म की शिक्षा देता है. इस नक्षत्र में जन्मे लोग यदि लगातार मेहनत करें, ईमानदारी से कार्य करें और आध्यात्मिकता से जुड़े रहें, तो जीवन में धीरे-धीरे लेकिन स्थायी सफलता प्राप्त करते हैं. तो आइए ज्योतिर्विद प्रवीण मिश्र से जानते हैं कि शनि के नक्षत्र परिवर्तन से किन 5 राशियों की किस्मत चमकने वाली है.
12 राशियों पर शनि नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव
मेष राशि
मेष राशि वालों के लिए यह समय धैर्य की कड़ी परीक्षा लेने वाला रहेगा. कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी. काम का दबाव महसूस हो सकता है. जल्दी परिणाम पाने की कोशिश नुकसान दे सकती है. हालांकि, जो लोग अनुशासन के साथ मेहनत करेंगे, उन्हें अप्रैल के बाद धीरे-धीरे सफलता मिलने लगेगी. पारिवारिक मामलों में संयम रखें और स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें. आध्यात्मिक गतिविधियां मानसिक शांति देंगी.
वृषभ राशि
यह गोचर वृषभ राशि वालों के लिए सबसे शुभ माना जा रहा है. आय में बढ़ोतरी, नौकरी में स्थिरता और व्यापार में ठोस लाभ के योग बन रहे हैं. जो लोग लंबे समय से करियर को लेकर परेशान थे, उनकी चिंताएं कम होंगी. निवेश से पहले सोच-विचार जरूरी है, लेकिन कुल मिलाकर यह समय भविष्य की मजबूत नींव रखने वाला है. पारिवारिक जीवन भी संतुलित रहेगा.
मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों के लिए यह समय मान-सम्मान और तरक्की लेकर आएगा. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे आपकी पहचान बनेगी. धन आगमन के योग हैं, लेकिन खर्च भी बढ़ सकता है. वाणी में संयम रखें, क्योंकि छोटी बातों पर विवाद हो सकता है. विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों के लिए यह समय सकारात्मक रहेगा.
कर्क राशि
कर्क राशि वालों को इस दौरान भावनात्मक उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है. मन में अनिश्चितता और बेचैनी रह सकती है, लेकिन धैर्य रखने से परिस्थितियां संभल जाएंगी. पारिवारिक जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी. नौकरी में बदलाव या स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं. स्वास्थ्य के मामले में पेट और नींद से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान देना जरूरी होगा.
सिंह राशि
सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर संघर्ष के बाद सफलता देने वाला है. कार्यक्षेत्र में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन परिणाम स्थायी होंगे. अहंकार और जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है. वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध सुधारने की जरूरत है. आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे बेहतर होगी. जो लोग नेतृत्व की भूमिका में हैं, उनके लिए यह समय प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला साबित हो सकता है.
कन्या राशि
कन्या राशि वालों के लिए यह गोचर राहत और स्थिरता लेकर आएगा. लंबे समय से चली आ रही धन और करियर की समस्याएं धीरे-धीरे खत्म होंगी. नौकरी में स्थायित्व, प्रमोशन या जिम्मेदार पद मिलने के योग बन रहे हैं. मानसिक शांति बढ़ेगी, जिससे निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी. पारिवारिक जीवन भी संतुलित रहेगा.
तुला राशि
तुला राशि वालों के लिए यह समय कर्म और संतुलन का है. काम का दबाव बढ़ेगा, लेकिन शनि की कृपा से मेहनत का फल जरूर मिलेगा. साझेदारी के कामों में सावधानी रखें. कानूनी या प्रशासनिक मामलों में सोच-समझकर कदम उठाएं. दांपत्य जीवन में संवाद बनाए रखना जरूरी होगा.
वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि वालों के लिए यह गोचर आत्मविश्लेषण और भीतर से मजबूत बनने का समय है. अचानक खर्च बढ़ सकते हैं और गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना होगा. नौकरी या व्यवसाय में बदलाव के संकेत मिल सकते हैं. ध्यान, साधना और आध्यात्मिकता से मानसिक मजबूती मिलेगी.
धनु राशि
धनु राशि वालों के लिए यह गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक रहेगा. जीवन में चल रही अस्थिरता दूर होगी. करियर में नई दिशा मिलेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. जो योजनाएं इस दौरान शुरू होंगी, वे लंबे समय तक लाभ देंगी. आत्मविश्वास बढ़ेगा और परिवार में सुख-शांति का माहौल बनेगा.
मकर राशि
मकर राशि वालों के लिए यह गोचर कष्टों से मुक्ति का संकेत देता है. पिछले कुछ समय से जो दबाव, संघर्ष और मानसिक पीड़ा रही है, वह धीरे-धीरे समाप्त होगी. धन लाभ, करियर ग्रोथ और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. यह समय आपके धैर्य और मेहनत का फल दिलाने वाला है.
कुंभ राशि
कुंभ राशि वालों को इस दौरान मेहनत ज्यादा और फल थोड़ा देर से मिलेगा, लेकिन जो भी मिलेगा वह स्थायी होगा. करियर में बदलाव या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें, विशेषकर हड्डियों और जोड़ों से जुड़ी समस्याओं में. अनुशासन और समय प्रबंधन से बड़ा लाभ होगा.
मीन राशि
मीन राशि वालों के लिए यह गोचर आध्यात्मिक उन्नति और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है. जीवन को लेकर नई समझ विकसित होगी. करियर में धीरे-धीरे स्थिरता आएगी. रचनात्मक और आध्यात्मिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है. भावनाओं में बहने से बचें और व्यावहारिक फैसले लें.