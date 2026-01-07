scorecardresearch
 
Shani Dhaiya 2026: साल 2026 में सिंह-धनु राशि वालों को शनि ढैय्या से मिलेगी राहत! शुरू होगा गोल्डन टाइम

Shani Dhaiya 2026: शनि देव कर्मों के न्यायाधीश हैं और ढैय्या के दौरान मेहनत, अनुशासन और धैर्य की परीक्षा लेते हैं. इस दौरान यानी साल 2026 में शनि की ढैय्या सिंह और धनु राशि पर चल रही है. तो आइए जानते हैं कि साल 2026 में क्या सिंह और धनु राशि वालों की ढैय्या समाप्त होगी या नहीं.

साल 2026 में इन राशियों पर रहेगी शनि की ढैय्या (Photo: Pixabay)
Shani dhaiya 2026: ज्योतिष शास्त्र में शनि ढैय्या को लोग डर और परेशानी से जोड़कर देखते हैं, जबकि वास्तविकता इससे थोड़ी अलग है. शनि देव को कर्मों का न्यायाधीश माना गया है. ढैय्या के दौरान वे व्यक्ति की मेहनत, अनुशासन और धैर्य की परीक्षा लेते हैं. जो लोग इस दौर में सही आचरण और ईमानदार प्रयास करते हैं, उन्हें शनि देव जाते-जाते अच्छे परिणाम भी अवश्य देते हैं.

यह भी जरूरी नहीं कि शनि ढैय्या हर किसी के लिए कष्टकारी ही हो. यदि जन्मकुंडली में शनि मजबूत स्थिति में हों, तो यही ढैय्या जीवन को नई दिशा देने का काम भी करती है. फिलहाल सिंह और धनु राशि के जातकों पर शनि ढैय्या चल रही है. ऐसे में सभी की नजर इस बात पर है कि नए साल 2026 में क्या इन राशियों को राहत मिलेगी या नहीं.

सिंह राशि को शनि ढैय्या से कब मिलेगी राहत?

सिंह राशि वालों को शनि की ढैय्या से राहत 3 जून 2027 को मिलेगी. हालांकि, यह राहत स्थायी नहीं होगी, क्योंकि 20 अक्टूबर 2027 से शनि ढैय्या एक बार फिर प्रभावी हो जाएगी और यह स्थिति 23 फरवरी 2028 तक बनी रहेगी. ऐसे में सिंह राशि के जातकों को शनि ढैय्या से पूरी तरह छुटकारा 23 फरवरी 2028 को ही मिलेगा.

Advertisement

धनु राशि को शनि ढैय्या से राहत कब मिलेगी? 

धनु राशि वालों की स्थिति भी सिंह राशि के समान ही रहेगी. इन्हें भी शनि ढैय्या से पूर्ण राहत 23 फरवरी 2028 को प्राप्त होगी. तब तक धैर्य बनाए रखना और सोच-समझकर फैसले लेना बेहद जरूरी रहेगा.

इस तिथि से शुरू होगा सिंह और धनु का शुभ समय

23 फरवरी 2028 के बाद सिंह और धनु राशि वालों के लिए हालात में सुधार होंगे. लंबे समय से जो काम रुकावटों में फंसे थे, वे धीरे-धीरे पूरे होने लगेंगे. आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी होगी. बिजनेस में विस्तार के अवसर मिलेंगे. संपत्ति से जुड़े मामलों में भी लाभ के योग बनेंगे. इस दौर को इन राशियों के लिए नया और उज्ज्वल अध्याय माना जा सकता है.

शनि ढैय्या के प्रभाव को कम करने के लिए करें ये उपाय 

- हर शनिवार अपने सामर्थ्य के अनुसार लोहे की चीजें दान करें. 

- नियमित रूप से शनि चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी की आराधना करें. 

- इसके अलावा, शिवलिंग पर जल जरूर अर्पित करें और जरूरतमंद लोगों की सहायता करें. 

---- समाप्त ----
