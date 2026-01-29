scorecardresearch
 
Shani Asta 2026: शनि 40 दिन अस्त! सूर्य की तरह चमकने वाली है इन 3 राशियों की तकदीर

13 मार्च से शनि कुंभ राशि में अस्त होकर 22 अप्रैल तक इसी अवस्था में रहेंगे. यह समय तीन राशियों के लिए शुभ संकेत लेकर आएगा, जिन पर ढैय्या और साढ़ेसाती भी चल रही है. इन जातकों को धन, नौकरी, कारोबार के मोर्चे पर लाभ मिलेंगे.

अस्त शनि जिन राशियों को लाभ देगा, उन पर पहले से ही ढैय्या और साढ़ेसाती का प्रभाव है. (Photo: ITG)
Shani Asta 2026: शनि देव 13 मार्च को कुंभ राशि में अस्त होने वाले हैं. फिर शनि 22 अप्रैल तक यानी अगले 40 दिन अस्त अवस्था में ही रहेंगे. अस्त शनि तीन राशियों के लिए शुभ परिणाम लेकर आने वाला है. जिन राशियों को अस्त शनि से लाभ मिलेगा, उन पर पहले से ही ढैय्या और साढ़ेसाती का प्रभाव है. ज्योतिषविदों के अनुसार, इन राशियों को धन, कारोबार, नौकरी और सेहत के मोर्चे पर कुछ अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. जो जातक लंबे समय से धन संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं, अस्त शनि उन्हें भी मालामाल कर सकते हैं.

धनु राशि
धनु राशि पर शनि की ढैय्या चल रही है. इस राशि के जातकों के भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि हो सकती है. नया घर, वाहन या संपत्ति से जुड़ा लाभ मिल सकता है. धनधान्य की सरलता से प्राप्ति होगी. यदि पैसों से जुड़ा कोई विवाद चल रहा है तो वो भी सुलझ सकता है. नया रोजगार या नई नौकरी के लिए समय अच्छा दिख रहा है. माता के साथ संबंधों में पहले से अधिक मजबूती आ सकती है. सेहत में सुधार आने वाला है. रोग-बीमारियों से बचाव होगा.

कुंभ राशि
कुंभ राशि पर साढ़ेसाती का तीसरा और अंतिम चरण चल रहा है. अस्त शनि कुंभ वालों को भी शुभ परिणाम देने वाला है. धन संबंधी मामलों में राहत महसूस होगी. अचानक आय बढ़ने से मन प्रसन्न रहेगा.  नौकरीपेशा जातकों की इनकम बढ़त पर रहेगी. पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है. व्यापारियों को भी रुका हुआ पैसा वापस मिलने वाला है. शिक्षा, मीडिया, सेल्स या मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल रहेगा. आपकी बातों का प्रभाव बढ़ेगा. अपनी वाणी, व्यवहार से आप लोगों को जल्दी आकर्षित कर पाएंगे.

मीन राशि
मीन राशि पर साढ़ेसाती का दूसरा चरण चल रहा है. अस्त शनि मीन राशि वालों को भी अच्छे परिणाम दे सकता है. खासतौर से व्यापार वर्ग को इससे बहुत लाभ मिलेगा. आपकी कमाई में बढ़ोतरी संभव है. आत्मविश्वास में बढ़ेगा, जिससे करियर के मोर्चे पर अच्छे प्रदर्शन करके दिखाएंगे. अस्त शनि आपकी छवि में भी सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाला है. सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है. विवाहित जीवन में मधुरता आएगी और जीवनसाथी की प्रगति के संकेत मिलेंगे.

