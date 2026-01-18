scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Shaddi-Vivah Shubh Muhurat 2026: 2026 में देवशयनी एकादशी से पहले और देवउठनी एकादशी के बाद कितने रहेंगे विवाह के मुहूर्त, जानें?

Shaddi-Vivah Shubh Muhurat 2026: साल 2026 उन लोगों के लिए खास रहने वाला है जो विवाह की तैयारी में हैं. देवशयनी एकादशी से पहले कई महीनों तक लगातार शुभ मुहूर्त मिलेंगे, वहीं चातुर्मास के बाद देवउठनी एकादशी से फिर से विवाह का शुभ दौर शुरू होगा. तो आइए जानते हैं कि साल 2026 शादी-विवाह के लिए कितने मुहूर्त रहने वाले हैं.

Advertisement
X
साल 2026 में इतने रहेंगे शादी-विवाह के शुभ मुहूर्त (Photo: Pixabay)
साल 2026 में इतने रहेंगे शादी-विवाह के शुभ मुहूर्त (Photo: Pixabay)

Shaddi-Vivah Shubh Muhurat 2026: हिंदू धर्म में विवाह को सोलह संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है. इसी कारण शादी की तारीख तय करते समय पंचांग, तिथि, नक्षत्र और शुभ-अशुभ काल का विशेष ध्यान रखा जाता है. वर्ष 2026 में भी देवशयनी एकादशी और देवउठनी एकादशी के बीच का समय विवाह के लिहाज से खास रहेगा, क्योंकि इसी अवधि में चातुर्मास के कारण शादी-विवाह पर रोक लग जाएगी. तो आइए जानते हैं कि साल 2026 में देवशयनी एकादशी से पहले और देवउठनी एकादशी के बाद विवाह के कितने मुहूर्त रहने वाले हैं.

देवशयनी एकादशी से पहले विवाह मुहूर्त (जनवरी से जुलाई 2026)

देवशयनी एकादशी से पहले का समय शादी के लिए अनुकूल माना जाता है. 2026 में यह अवधि फरवरी से लेकर जुलाई के अंतिम सप्ताह तक रहेगी. इस दौरान मकर संक्रांति के बाद, बसंत पंचमी, फाल्गुन और वैशाख जैसे महीनों में खूब शादियां होती हैं. 2026 में देवशयनी एकादशी से पहले कुल लगभग 35 से 40 विवाह मुहूर्त बन रहे हैं. इनमें फरवरी, मार्च और अप्रैल सबसे अधिक शुभ माने जा रहे हैं. मई और जून में भी सीमित लेकिन अच्छे मुहूर्त मिलते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Shani Sade Sati lucky zodiac signs
Shani Sade Sati 2026:शनि की साढ़ेसाती वालों की लगेगी लॉटरी! 5 राजयोग कुंभ समेत इन राशियों को बनाएंगे धनवान
Mauni Amavasya Panchgrahi Yog 2026
आज मौनी अमावस्या पर दुर्लभ पंचग्रही योग, दोपहर बाद चमकेगी 3 राशियों की किस्मत
Mauni Amavasya shubh muhurat
आज है मौनी अमावस्या, जानें स्नान-दान, पूजा और तर्पण का शुभ समय
Mauni Amavasya 2026
मौनी अमावस्या कल, नोट कर लें स्नान और पिंडदान का शुभ मुहूर्त
yuti drishti yog 2026 mangal budh sanyog
मकर राशि पर ग्रहों की युति, मौनी अमावस्या से शुरू होगा इन राशियों का सुनहरा दौर

फरवरी 2026 के शुभ विवाह मुहूर्त- 5 फरवरी 2026, 6 फरवरी 2026, 8 फरवरी 2026, 10 फरवरी 2026, 12 फरवरी 2026, 14 फरवरी 2026, 19 फरवरी 2026, 20 फरवरी 2026, 21 फरवरी 2026, 24 फरवरी 2026, 25 फरवरी 2026, 26 फरवरी 2026

Advertisement

मार्च 2026 के शुभ विवाह मुहूर्त- 1 मार्च 2026, 2 मार्च 2026, 3 मार्च 2026, 4 मार्च 2026, 7 मार्च 2026, 8 मार्च 2026, 9 मार्च 2026, 11 मार्च 2026, 12 मार्च 2026.

अप्रैल 2026 के शुभ विवाह मुहूर्त- 15 अप्रैल 2026, 20 अप्रैल 2026, 21 अप्रैल 2026, 25 अप्रैल 2026, 26 अप्रैल 2026, 27 अप्रैल 2026, 28 अप्रैल 2026, 29 अप्रैल 2026.

मई 2026 के शुभ विवाह मुहूर्त- 1 मई 2026, 3 मई 2026, 5 मई 2026, 6 मई 2026, 7 मई 2026, 8 मई 2026, 13 मई 2026, 14 मई 2026.

जून 2026 के शुभ विवाह मुहूर्त- 21 जून 2026, 22 जून 2026, 23 जून 2026, 24 जून 2026, 25 जून 2026, 26 जून 2026, 27 जून 2026, 29 जून 2026

जुलाई 2026 (चातुर्मास शुरू होने से पहले)- 1 जुलाई 2026, 6 जुलाई 2026, 7 जुलाई 2026, 11 जुलाई 2026. 

देवशयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक क्यों नहीं होती शादी?

देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु योगनिद्रा में चले जाते हैं और इसी के साथ चातुर्मास की शुरुआत हो जाती है. मान्यता है कि इस समय विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए. यह अवधि लगभग चार महीने तक रहती है. 

देवउठनी एकादशी के बाद विवाह मुहूर्त (नवंबर से दिसंबर 2026)

Advertisement

देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जागते हैं और इसके अगले दिन से दोबारा शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं. 2026 में देवउठनी एकादशी के बाद नवंबर और दिसंबर में विवाह के कई अच्छे योग बन रहे हैं. देवउठनी एकादशी के बाद 2026 में करीब 15 से 18 विवाह मुहूर्त रहेंगे. इनमें नवंबर के अंतिम दिनों से लेकर दिसंबर के मध्य तक शादी-विवाह का अच्छा सीजन रहेगा.

नवंबर 2026 के विवाह मुहूर्त- शनिवार, 21 नवंबर 2026, मंगलवार 24 नवंबर 2026, बुधवार 25 नवंबर 2026, गुरुवार 26 नवंबर 2026, शुक्रवार 27 नवंबर 2026, सोमवार 30 नवंबर 2026. 

दिसंबर 2026 के विवाह मुहूर्त- मंगलवार 1 दिसंबर 2026, बुधवार 2 दिसंबर 2026, गुरुवार 3 दिसंबर 2026, शुक्रवार 4 दिसंबर 2026, रविवार 6 दिसंबर 2026, बुधवार 9 दिसंबर 2026, गुरुवार 10 दिसंबर 2026, शुक्रवार 11 दिसंबर 2026, शनिवार 12 दिसंबर 2026, रविवार 13 दिसंबर 2026. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement