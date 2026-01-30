scorecardresearch
 
Shadashtak Yog 2026: महासंयोग! 13 फरवरी को देवगुरु मंगल बनाएंगे षडाष्टक योग, इन 5 राशियों का चमकेगा भाग्य

Shadashtak Yog 2026: फरवरी 2026 में मंगल और गुरु के बीच बनने वाला षडाष्टक योग कई राशियों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा. इस योग का प्रभाव करियर, धन, आत्मविश्वास और परिवार पर पड़ेगा. तो आइए जानते हैं उन लकी राशियों के बारे में.

फरवरी में मंगल गुरु बनाएंगे षडाष्टक योग, जो कई राशियों के लिए लाभकारी रहेगा (Photo: ITG)
Shadashtak Yog 2026: ज्योतिष के नजरिए से फरवरी 2026 को काफी अहम माना जा रहा है. फरवरी महीने में 13 फरवरी को मंगल और गुरु के बीच एक खास योग बनेगा, जिसे षडाष्टक योग कहा जाता है. मंगल को जहां हिम्मत, ताकत और मेहनत का प्रतीक माना जाता है और गुरु बुद्धि, सही फैसला लेने की क्षमता और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं. जब ये दोनों ग्रह एक-दूसरे से जुड़ते हैं, तो कई लोगों की जिंदगी में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. इस योग का असर करियर, पैसों, आत्मविश्वास और परिवार से जुड़े मामलों पर पड़ सकता है. खासतौर पर कुछ राशियों के लिए यह समय फायदे वाला साबित हो सकता है.

मेष

मेष राशि वालों के लिए यह योग नए मौके लेकर आ सकता है. रुके हुए काम अब आगे बढ़ सकते हैं. नौकरी या सरकारी कामों में सफलता मिलने के संकेत हैं. इस दौरान आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे. समाज में आपकी पहचान मजबूत हो सकती है.

सिंह

सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय आर्थिक स्थिति सुधारने वाला हो सकता है. पैसों से जुड़े फैसले आपके पक्ष में जा सकते हैं. जो लोग नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, उनके लिए यह सही समय माना जा रहा है. पुराने निवेश या परिवार से जुड़ी संपत्ति से भी फायदा मिलने की संभावना है.

वृश्चिक

वृश्चिक राशि वालों को कामकाज में तरक्की के मौके मिल सकते हैं. जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन उसके साथ सम्मान भी मिलेगा. नेतृत्व से जुड़ी भूमिका निभाने का अवसर मिल सकता है. पुराने कर्ज या स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों में राहत मिलने के योग हैं. अचानक धन लाभ भी हो सकता है.

धनु

धनु राशि के लिए यह समय सीखने और आगे बढ़ने का है. पढ़ाई, रिसर्च या प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े लोगों को अच्छे नतीजे मिल सकते हैं. विदेश से जुड़े काम या यात्रा के योग भी बन सकते हैं. परिवार के माहौल में शांति और संतुलन बना रहेगा.

कुंभ

कुंभ राशि वालों के लिए यह योग नए रास्ते खोल सकता है. नौकरी करने वालों को प्रमोशन या सैलरी बढ़ने की खुशखबरी मिल सकती है. आपकी समझदारी और सही फैसले मुश्किल हालात को भी आपके पक्ष में कर देंगे. कुल मिलाकर यह समय स्थिरता और आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है.

