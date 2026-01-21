scorecardresearch
 
Shadashtak Rajyog 2026 Rashifal: जनवरी के अंत में बनेगा षडाष्टक राजयोग! फरवरी से शुरू होगा इन 4 राशियों का बढ़िया टाइम

Shadashtak Rajyog 2026 Rashifal: 31 जनवरी 2026 को बुध और शुक्र एक साथ धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे और देवगुरु बृहस्पति के साथ विशेष योग बनाएंगे. यह दुर्लभ संयोग कुछ राशियों के लिए सफलता और तेज तरक्की के संकेत लेकर आ रहा है.

साल के अंत में बनेगी गुरु बुध की युति (Photo: NASA)
Shadashtak Rajyog 2026 Rashifal: जनवरी 2026 का आखिरी दिन ज्योतिष के लिहाज से बेहद खास माना जा रहा है. 31 जनवरी को दो शुभ ग्रह बुध और शुक्र, अपनी चाल बदलने वाले हैं. खास बात यह है कि ये दोनों ग्रह एक ही नक्षत्र धनिष्ठा में प्रवेश करेंगे. ऐसा संयोग बहुत कम देखने को मिलता है. इसी दिन ये दोनों ग्रह देवगुरु बृहस्पति के साथ एक विशेष कोणीय स्थिति बनाकर षडाष्टक योग का निर्माण करेंगे. जब एक ही दिन में दो बार ऐसा योग बने, तो उसे डबल षडाष्टक योग कहा जाता है.

पंचांग के अनुसार, 31 जनवरी 2026 को रात 2 बजकर 26 मिनट से बुध और गुरु के बीच षडाष्टक योग बनेगा. वहीं दोपहर 3 बजकर 7 मिनट से शुक्र-गुरु 150 डिग्री की कोणीय दूरी पर स्थित होकर इसी तरह की स्थिति में आएंगे. एक तरफ ग्रहों का नक्षत्र परिवर्तन और दूसरी ओर एक ही दिन दो बार षडाष्टक योग का बनना इसे एक दुर्लभ ज्योतिषीय घटना बनाता है. इसका असर सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन चार राशियों के लिए यह योग खास तौर पर लाभ देने वाला साबित हो सकता है.

मेष

मेष राशि वालों के लिए जनवरी के अंत में बनने वाला यह योग आगे के महीनों में अच्छा असर दिखा सकता है. कामकाज में तेजी आएगी और जो प्रयास आप लंबे समय से कर रहे थे, उनके नतीजे मिलने लगेंगे. नौकरी और व्यापार में नए मौके सामने आ सकते हैं. पहले की परेशानियां धीरे-धीरे खत्म होंगी, जिससे मन को राहत मिलेगी. परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा और समाज में आपकी छवि भी बेहतर होगी. निवेश या नए काम की योजना बनाने के लिए यह समय अनुकूल माना जा सकता है.

सिंह

सिंह राशि के जातकों के लिए यह योग ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी और जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं, खासकर जमीन-जायदाद या लंबे समय के निवेश से फायदा हो सकता है. घर का माहौल सुखद रहेगा और रिश्तों में मिठास आएगी. यात्रा के योग भी बन सकते हैं, जो आगे चलकर लाभ देने वाले साबित होंगे. सेहत सामान्य रहेगी, बस दिनचर्या संतुलित रखना जरूरी होगा.

धनु

धनु राशि वालों के लिए यह समय नई उम्मीदें लेकर आएगा. लंबे समय से अटके काम अब धीरे-धीरे पूरे होने लगेंगे. पढ़ाई, नौकरी या व्यापार से जुड़े प्रयासों में सफलता मिलने के संकेत हैं. आमदनी के नए रास्ते खुल सकते हैं और खर्चों पर नियंत्रण बना रहेगा. पारिवारिक जीवन में तालमेल अच्छा रहेगा और किसी खुशी के मौके का हिस्सा बनने का अवसर मिल सकता है. मानसिक रूप से आप खुद को पहले से ज्यादा सकारात्मक महसूस करेंगे.

मकर

मकर राशि के लिए यह योग करियर और आर्थिक मामलों में सुधार लाने वाला रहेगा. जो योजनाएं काफी समय से रुकी थीं, उनमें अब गति आ सकती है. नौकरी में बदलाव या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है. धन से जुड़े फैसले आपके पक्ष में जा सकते हैं और निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं. परिवार का सहयोग मिलेगा और निजी जीवन में संतुलन बना रहेगा. यात्राएं और नए संपर्क भविष्य के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं. तनाव से बचने पर स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा.

---- समाप्त ----
