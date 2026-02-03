scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 3 फ़रवरी 2026 धनु राशिफल: व्यक्तिगत संबंध संवरेंगे, प्रेम के प्रयास सुखद रहेंगे

Aaj ka dhanu Rashifal 3 February 2026, sagittarius Horoscope Today: मित्रों व शुभचिंतकों का भरोसा बनाए रहेंगे. रिश्ते निभाने में सफल होंगे. भेंटवार्ता के अवसर बनेंगे. सुखद सरप्राइज संभव है. प्रियजनों का विश्वास रहेगा.

Advertisement
X
आज का धनु राशिफल
आज का धनु राशिफल

धनु - भाग्य की मजबूती हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कराएगी. समकक्षों का भरोसा जीतेंगे. विस्तार कार्योंं पर फोकस रखेंगे. अपनों की खुशियों को बांटेंगे. मनोरंजक यात्रा पर जा सकते हैं. शुभ सूचना प्राप्त होगी. प्रियजनों की खुशी में शामिल होंगे. बडी सोच बनाए रखेंगे. उद्योग व्यापार में सफलता मिलेगी. पुण्यार्जन के प्रयास बढ़ाएंगे. शासन के कार्य बनेंगे. लाभकारी योजनाएं आगे बढ़ाएंगे. आस्था आत्मविश्वास बढ़ेगा. मित्रों का साथ बढ़ेगा. विविध वार्ताएं सफल होंगी.


नौकरी व्यवसाय- सबका साथ समर्थन रहेगा. अवसरों को भुनाएंगे. करियर कारोबार में संकोच कम होगा. पद प्रतिष्ठा कों बल मिलेगा. पेशेवर तेजी रखेंगे. महत्वपूर्ण कार्य साधेंगे. वातावरण का लाभ उठाएंगे.


धन संपत्ति- धन संपत्ति के कार्य गति लेंगे. सबका सहयोग पाएंगे. उपलब्धियां अर्जित करेंगे. विविध प्रयास बल पाएंगे. कामकाज अपेक्षा से अच्छा रहेगा. चहुंओर शुभकार्योंं की रूपरेखा बनेगी. लक्ष्य पाएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

Career changes and financial gains for Sagittarius today
धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?
Career problems of Sagittarius will be resolved
धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?
Health and important work for Sagittarius might be affected today
धनु राशि वाले आज स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें
Avoid family disputes for Sagittarius today
धनु राशि वालों के लिए पीला रंग शुभ रहेगा
Prediction for Sagittarius sign today
धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?


प्रेम मैत्री- मित्रों व शुभचिंतकों का भरोसा बनाए रहेंगे. रिश्ते निभाने में सफल होंगे. भेंटवार्ता के अवसर बनेंगे. सुखद सरप्राइज संभव है. प्रियजनों का विश्वास रहेगा. मन की सुनेंगे. वाणी व्यवहार में मिठास रखेंगे. व्यक्तिगत संबंध संवरेंगे. प्रेम के प्रयास सुखद रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आदरभाव बनाए रखेंगे. विभिन्न कार्य संवरेंगे. करीबियों का भरोसा जीतेंगे. व्यक्तित्व संवरेगा. रचनात्मकता बढ़़ेगी. शैली आकर्षक होगी. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 3 6 और 9
 शुभ रंग : सिंदूरी

Advertisement

आज का उपाय : अंजनिसुत भक्तशिरोमणि महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. जनकल्याण के कार्य बनाए रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement