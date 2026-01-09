scorecardresearch
 
Surya Grahan 2026: इस दिन लगेगा खतरनाक सूर्य ग्रहण, इन 3 राशियों को झेलना पड़ सकता है नुकसान

Surya Grahan 2026: ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा, सम्मान, पिता, सरकार, नेतृत्व और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है. सूर्य ग्रहण के दौरान इन क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ता है. इस समय व्यक्ति के आत्मविश्वास में कमी, मानसिक तनाव, फैसलों में भ्रम और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं.

ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा, सम्मान, पिता, सरकार, नेतृत्व और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है. (Photo: Pixabay)
Surya Grahan 2026 : साल 2026 में पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को लगेगा. यह ग्रहण वलयाकार होगा और फाल्गुन महीने की अमावस्या के दिन पड़ेगा. ग्रहण के समय सूर्य देव कुंभ राशि में रहेंगे. ज्योतिष के अनुसार, सूर्य ग्रहण का असर हर किसी पर अलग-अलग होता है, लेकिन इस बार कुछ राशियों को खास सावधानी बरतने की जरूरत है. यह समय दिमागी दबाव, कामकाज, सेहत और पैसों से जुड़े मामलों में सतर्क रहने का संकेत दे रहा है. छोटी सी गलती भी बड़ा नुकसान करा सकती है.

सिंह राशि वालों के लिए चेतावनी का समय

सिंह राशि के लोगों के लिए यह सूर्य ग्रहण थोड़ा कठिन साबित हो सकता है. इस दौरान काम की जगह पर आपकी बातों को नजरअंदाज किया जा सकता है, जिससे मन परेशान रहेगा. सेहत में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है, खासतौर पर कमजोरी और थकान महसूस हो सकती है. घर में किसी बात को लेकर मनमुटाव बढ़ सकता है. इस समय गुस्से और घमंड पर काबू रखना जरूरी होगा. अगर आप तीखी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, तो रिश्ते खराब हो सकते हैं, इसलिए शांत रहना ही बेहतर रहेगा.

वृश्चिक राशि वालों को पैसों में नुकसान से बचना होगा

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण आर्थिक मामलों में सावधानी का संकेत दे रहा है. बिना जरूरत खर्चे बढ़ सकते हैं, जिससे परेशानी हो सकती है. इस दौरान किसी को भी पैसा उधार देना भारी पड़ सकता है. मन में बेचैनी और तनाव रह सकता है. कोई भी काम जल्दबाजी में न करें, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है. सोच-समझकर लिया गया फैसला ही आपको नुकसान से बचा सकता है.

कुंभ राशि वालों के लिए रिश्तों की परीक्षा

कुंभ राशि के लोगों के लिए यह समय रिश्तों के लिहाज से थोड़ा नाजुक हो सकता है. किसी करीबी से गलतफहमी पैदा हो सकती है. नींद पूरी न होने से थकान और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। मन बार-बार असमंजस में रहेगा और फैसले लेना मुश्किल लगेगा. इस दौरान भावनाओं में बहकर कोई वादा न करें, क्योंकि बाद में उसे निभाना मुश्किल हो सकता है.

सूर्य ग्रहण में क्या करना फायदेमंद रहेगा

सूर्य ग्रहण के दौरान भगवान सूर्य की आराधना करना शुभ माना जाता है। रोजाना “ॐ आदित्याय नमः” मंत्र का जाप करें. दान-पुण्य करें और जरूरतमंदों की मदद करें. इस समय नकारात्मक सोच से दूरी बनाए रखें और मन को शांत रखने की कोशिश करें, तभी इस ग्रहण के असर से खुद को सुरक्षित रख पाएंगे.

