scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Vastu Niyam: घर में रसोई की सही दिशा कौन सी है? ये एक दिशा बदल सकती है आपकी किस्मत

Vastu Niyam: किचन या रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं है, बल्कि यह घर की ऊर्जा, धन, स्वास्थ्य और खुशहाली पर भी गहरा असर डालती है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, रसोई का सही स्थान और चूल्हे की दिशा आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है.

Advertisement
X
वास्तु अनुसार घर में होती हैं 16 दिशाएं. (Photo: Pixabay)
वास्तु अनुसार घर में होती हैं 16 दिशाएं. (Photo: Pixabay)

Vastu Niyam:रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं है, बल्कि यह घर की सकारात्मक ऊर्जा, धन, स्वास्थ्य और पूरे परिवार की खुशहाली पर गहरा असर डालती है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, रसोई का सही स्थान और चूल्हे की दिशा आपके जीवन में खुशहाली और सफलता ला सकती है. अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सही दिशा और संतुलन रखने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, रिश्तों में स्थिरता आती है और स्वास्थ्य बेहतर रहता है. वहीं, गलत दिशा में रसोई या चूल्हा होने पर पैसे, स्वास्थ्य और परिवारिक संबंधों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है. 

इन दिशाओं को करें इग्नोर

वहीं, नॉर्थ ईस्ट में रसोई होने से स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर असर पड़ सकता है. ऐसे घरों में तनाव, झगड़े और अनावश्यक परेशानियां बढ़ने की संभावना रहती है. साउथ-साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट दिशाओं में रसोई रखने से धन और काम में रुकावटें आ सकती हैं, और घर में रिश्तों में भी बाधा पैदा हो सकती है. 

सम्बंधित ख़बरें

दिवार घड़ी से जुड़े वास्तु मियम
इस दिशा में ना लगाएं दीवार घड़ी, मां लक्ष्मी होती हैं नाराज, जान लें वास्तु के ये नियम
2026: नए साल के पहले दिन पैसों से जुड़ी ये गलती न करें
vastu tips for money
साल के पहले दिन ना करें पैसों से जुड़ी ये गलती, घेर लेंगी परेशानियां
vastu upay for money
ईशान कोण में इन 4 पौधों को लगाने से खुलते हैं तरक्की के रास्ते! वास्तु दोष होता है दूर
Cooking in the right place and eating in the right direction will maintain peace and happiness in the house.
किचन से जुड़ी ये गलतियां लाती है गरीबी, चारों तरफ से घेर लेता है वास्तु दोष

ये दिशा लाती है तनाव

नॉर्थ वेस्ट दिशा में रसोई होने से सपोर्ट सिस्टम कमजोर हो सकता है और घर में अस्थिरता महसूस हो सकती है. पूर्वी दिशा एयर एलिमेंट से जुड़ी है; अगर रसोई का संतुलन सही न हो तो परिवार के संबंधों और मनोरंजन पर असर पड़ सकता है. पश्चिम और पश्चिमी दिशाओं में रसोई रखने से बच्चों की पढ़ाई, उनकी भविष्य की योजना और वित्तीय बचत पर नकारात्मक प्रभाव हो सकता है. 

Advertisement

ये दिशा है बेस्ट
घर की 16 दिशाओं में रसोई रखने का अलग-अलग प्रभाव होता है. सबसे आदर्श दिशा साउथ ईस्ट मानी जाती है. अगर आपका चूल्हा या गैस स्टोव साउथ ईस्ट या साउथ-साउथ ईस्ट में है, तो यह आर्थिक स्थिति मजबूत करने, काम समय पर पूरा करने और घर में ऊर्जा बनाए रखने में मदद करता है.  इसके अलावा साउथ दिशा में रसोई रखने से भी सफलता और धन लाभ की संभावनाएं बढ़ती हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    Advertisement