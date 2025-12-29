Vastu Niyam: घर में रसोई की सही दिशा कौन सी है? ये एक दिशा बदल सकती है आपकी किस्मत

Vastu Niyam:रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं है, बल्कि यह घर की सकारात्मक ऊर्जा, धन, स्वास्थ्य और पूरे परिवार की खुशहाली पर गहरा असर डालती है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, रसोई का सही स्थान और चूल्हे की दिशा आपके जीवन में खुशहाली और सफलता ला सकती है. अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सही दिशा और संतुलन रखने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, रिश्तों में स्थिरता आती है और स्वास्थ्य बेहतर रहता है. वहीं, गलत दिशा में रसोई या चूल्हा होने पर पैसे, स्वास्थ्य और परिवारिक संबंधों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है.

इन दिशाओं को करें इग्नोर

वहीं, नॉर्थ ईस्ट में रसोई होने से स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर असर पड़ सकता है. ऐसे घरों में तनाव, झगड़े और अनावश्यक परेशानियां बढ़ने की संभावना रहती है. साउथ-साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट दिशाओं में रसोई रखने से धन और काम में रुकावटें आ सकती हैं, और घर में रिश्तों में भी बाधा पैदा हो सकती है.

ये दिशा लाती है तनाव

नॉर्थ वेस्ट दिशा में रसोई होने से सपोर्ट सिस्टम कमजोर हो सकता है और घर में अस्थिरता महसूस हो सकती है. पूर्वी दिशा एयर एलिमेंट से जुड़ी है; अगर रसोई का संतुलन सही न हो तो परिवार के संबंधों और मनोरंजन पर असर पड़ सकता है. पश्चिम और पश्चिमी दिशाओं में रसोई रखने से बच्चों की पढ़ाई, उनकी भविष्य की योजना और वित्तीय बचत पर नकारात्मक प्रभाव हो सकता है.

ये दिशा है बेस्ट

घर की 16 दिशाओं में रसोई रखने का अलग-अलग प्रभाव होता है. सबसे आदर्श दिशा साउथ ईस्ट मानी जाती है. अगर आपका चूल्हा या गैस स्टोव साउथ ईस्ट या साउथ-साउथ ईस्ट में है, तो यह आर्थिक स्थिति मजबूत करने, काम समय पर पूरा करने और घर में ऊर्जा बनाए रखने में मदद करता है. इसके अलावा साउथ दिशा में रसोई रखने से भी सफलता और धन लाभ की संभावनाएं बढ़ती हैं.

