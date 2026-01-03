scorecardresearch
 
Rahu Gochar 2026: 2026 में मायावी ग्रह राहु का शक्तिशाली गोचर, इन राशियों को अचानक होगा बड़ा धन लाभ

Rahu Gochar 2026: राहु का गोचर करियर, धन, शिक्षा, रिश्तों और स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव डालता है. कुछ राशियों के लिए यह समय अचानक धन लाभ, प्रमोशन और नई उपलब्धियां लेकर आ सकता है, वहीं कुछ लोगों को सावधानी से फैसले लेने की जरूरत होगी.

On December 5, 2026, at 8:03 PM, Rahu will enter the sign ruled by Saturn.

Rahu Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष में राहु को रहस्य, परिवर्तन और अचानक मिलने वाले लाभों का कारक ग्रह माना जाता है. राहु जब भी राशि या नक्षत्र बदलते हैं, तो उसका असर सभी 12 राशियों पर अलग-अलग रूप में दिखाई देता है. साल 2026 में राहु का गोचर खास माना जा रहा है, क्योंकि इस बार राहु अपने ही नक्षत्र शतभिषा में विराजमान रहेंगे. नए साल में राहु शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, वो 2 अगस्त 2026 तक यहीं रहेंगे. शतभिषा राहु का स्वयं का नक्षत्र है, इसलिए इस स्थिति में राहु की ताकत कई गुना बढ़ जाती है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस दौरान राहु का प्रभाव बहुत गहरा, तेज और निर्णायक रहेगा. इसका सीधा असर लोगों के करियर, धन, सोच और फैसलों पर देखने को मिलेगा. इस गोचर के दौरान कुछ राशियों के जातकों को अचानक धन लाभ, करियर में तरक्की और जीवन में बड़ी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं. आइए जानते हैं वे भाग्यशाली राशियां कौन-सी हैं.

मीन राशि

मीन राशि के जातकों के लिए राहु का यह गोचर बेहद खास रहने वाला है. इस दौरान राहु बारहवें भाव में विराजमान रहेंगे, जबकि शनि लग्न भाव में स्थित रहेंगे. यह स्थिति विदेश से जुड़े कामों, आयात-निर्यात, ऑनलाइन बिजनेस और आध्यात्मिक क्षेत्रों में लाभ दिला सकती है. मीन राशि वालों को इस समय अचानक धन लाभ होने के योग हैं. लंबे समय से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं. जो लोग विदेश जाने या वहां काम करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें सफलता मिल सकती है. खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन आमदनी भी अच्छी रहेगी, जिससे संतुलन बना रहेगा.

मकर राशि

मकर राशि के जातकों के लिए राहु का यह गोचर करियर और सामाजिक जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है. इस समय राहु आपको नई सोच और अलग रास्तों पर चलने की प्रेरणा देगा. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. जो लोग बिजनेस से जुड़े हैं, उन्हें नए कॉन्टैक्ट और बड़े अवसर मिल सकते हैं. राजनीति, टेक्नोलॉजी, मीडिया और रिसर्च से जुड़े लोगों के लिए यह समय बहुत फायदेमंद रहेगा. राहु की कृपा से अचानक मान-सम्मान और पहचान मिलने के योग बनेंगे.

तुला राशि

तुला राशि के लिए राहु का गोचर विशेष रूप से शुभ रहने वाला है. इस दौरान राहु पंचम भाव में संचरण करेंगे और नवम भाव, एकादश भाव और लग्न भाव पर अपनी दृष्टि डालेंगे. यह स्थिति भाग्य, लाभ और व्यक्तित्व को मजबूत करेगी. तुला राशि के जातकों को शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा, प्रेम संबंध और संतान से जुड़े मामलों में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. निवेश से लाभ होने के योग हैं. समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी और पुराने प्रयास अब रंग ला सकते हैं

---- समाप्त ----
