scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Premanand Maharaj: तुलसी का पौधा ज्यादा फैल जाए तो करें ये एक काम, प्रेमानंद महाराज ने दिया जवाब

Premanand Maharaj: घर के आंगन में तुलसी का पौधा अधिक फैल जाए तो कई बार मच्छरों और सांप का डर सताने लगता है. ऐसे में तुलसी को हटाना सही है या नहीं, इसे लेकर लोग अक्सर असमंजस में रहते हैं. वृंदावन के प्रसिद्ध बाबा प्रेमानंद महाराज ने इस सवाल का सरल समाधान बताया है.

Advertisement
X
तुलसी का पौधा ज्यादा फैलने पर क्या करें प्रेमानंद महाराज ने दिया उत्तर (Photo: Instagram/@Bhajanmargofficial)
तुलसी का पौधा ज्यादा फैलने पर क्या करें प्रेमानंद महाराज ने दिया उत्तर (Photo: Instagram/@Bhajanmargofficial)

Premanand Maharaj: हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा बहुत ही पूजनीय और महत्वपूर्ण माना जाता है. कहते हैं कि यह पौधा देवी लक्ष्मी का स्वरूप है, जिसको हर घर में श्रद्धा के साथ लगाया जाता है. लेकिन कई बार सही देखभाल और बीज होने की वजह से तुलसी का पौधा जरूरत से ज्यादा फैलने लगता है. ऐसे में लोगों के मन में सवाल आता है कि तुलसी अधिक फैल जाए तो क्या करना चाहिए. इसी तरह का सवाल लेकर एक महिला वृंदावन मथुरा के जाने माने बाबा प्रेमानंद महाराज के पास पहुंचीं. उस महिला भक्त ने महाराज जी से कहा कि 'घर के आंगन में तुलसी जी बहुत अधिक फैल जाती है, जिससे आसपास बहुत सारे मच्छर और सांप मंडराने का खतरा बढ़ जाता है. तो ऐसे में क्या करना चाहिए?'

प्रेमानंद महाराज इस बात का उत्तर सरलता से देते हुए कहते हैं कि घर में कोई सांप या जंगल जैसा न उग जाए तो उसके लिए एक अलग गमले में हमें तुलसी रखनी चाहिए. अगर तुलसी के बीज बिखर जाने से आंगन में कई जगह तुलसी जी उग आए, तो उन पौधों को उखाड़कर फेंकना नहीं चाहिए. उन्हें श्रद्धा के साथ किसी दूसरे घर में दे देना चाहिए, जो उन्हें लगाना चाहता हो. 

तुलसी जी के बीजों को सुरक्षित जगह पर करें स्थापित

सम्बंधित ख़बरें

Bangladesh: खतरे में 7 Shakti Peeths, जानें...
आज कैसा रहेगा आपका दिन, क्या होगा SUCCESS मंत्र? जानें राशिफल
शनिदेव को कर्मफल दाता कहा जाता है.
2026 में शनि की चाल से सावधान! इन राशियों पर साढ़ेसाती और ढैय्या की मार
vaikuntha ekadashi 2025 date
30 या 31 दिसंबर, कब है साल की आखिरी एकादशी? जानें सही डेट
2026 का फेस्टिव कैलेंडर जानें.
2026 में कब मनाई जाएगी होली, दिवाली और नवरात्रि, नोट कर लें सही डेट

आगे प्रेमानंद महाराज बताते हैं कि अगर तुलसी जी के बीज लेने वाला कोई भी ना मिलें, तो उन बीजों सुरक्षित और साफ-सुथरी जगह स्थापित कर देना चाहिए. ऐसी जगह स्थापित करना चाहिए जहां किसी को विक्षेप ना पहुंचे. लेकिन, घर में एक गमले में तुलसी जी का विधिवत पूजन और देखभाल तो होनी चाहिए. इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और अनावश्यक परेशानियों से भी बचाव होता है.'

Advertisement

तुलसी का महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जिस घर में तुलसी का पौधा श्रद्धा और नियमों के साथ लगाया जाता है, वहां सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है. शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय हैं. बिना तुलसी दल के विष्णु जी का भोग अधूरा माना जाता है. जिस घर में तुलसी होती है, वहां से नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है और मानसिक शांति मिलती है. नियमित रूप से तुलसी के दर्शन और पूजन से तनाव कम होता है और वातावरण शुद्ध रहता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement