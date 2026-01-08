Pratiyuti Drishti Rajyog 2026: शुक्र-गुरु की प्रतियुति दृष्टि से खुलेंगे किस्मत के द्वार, 9 जनवरी से इन 4 राशियों पर बरसेगा धन

Pratiyuti Drishti Rajyog 2026: ज्योतिष में शुक्र और गुरु का आमने-सामने होना बहुत शुभ माना जाता है. शुक्र जहां सुख, प्रेम और भौतिक खुशियों का कारक है, वहीं गुरु ज्ञान, बुद्धि और धर्म का प्रतीक माना जाता है. जब ये दोनों ग्रह एक-दूसरे से ठीक सामने होते हैं, तो जीवन में संतुलन बनता है और कई क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं. इस स्थिति को ज्योतिष में समसप्तक योग कहा जाता है.

द्रिक पंचांग के अनुसार, यह विशेष योग शुक्रवार, 9 जनवरी 2026 की रात 11 बजकर 2 मिनट से बन रहा है. इस दौरान शुक्र और गुरु 180 डिग्री के कोण पर रहेंगे. ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, यह योग धन लाभ, शिक्षा, कला, रिश्तों और सामाजिक मान-सम्मान को बढ़ाने में मदद करता है. साथ ही व्यक्ति का रुझान आध्यात्मिकता की ओर भी बढ़ सकता है. आइए जानते हैं कि यह शुभ योग किन चार राशियों के लिए खास रहने वाला है.

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए यह समय कई अच्छी खबरें लेकर आ सकता है. अचानक धन से जुड़ा कोई लाभ मिल सकता है और लंबे समय से अटके काम गति पकड़ेंगे. करियर और निजी जीवन में संतुलन बना रहेगा. प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और सामाजिक दायरा भी बढ़ सकता है. पढ़ाई या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को सफलता मिलने के योग हैं. आत्मविश्वास मजबूत रहेगा, लेकिन किसी भी बड़े फैसले से पहले सोच-विचार जरूर करें.

कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों के लिए यह योग घर-परिवार में सुख-शांति बढ़ाने वाला रहेगा. नौकरी या व्यापार में तरक्की के संकेत मिल सकते हैं. आपकी रचनात्मक सोच और कला से जुड़े कामों को पहचान मिलेगी. इस दौरान मन आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर आकर्षित हो सकता है, जिससे मानसिक शांति मिलेगी. दोस्तों और करीबियों से सहयोग मिलेगा. निवेश से जुड़े फैसले सोच-समझकर लेने पर लाभ हो सकता है.

तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए यह समय आर्थिक रूप से मजबूत होने का है. पहले किए गए निवेश से फायदा मिल सकता है. प्रेम जीवन और वैवाहिक रिश्तों में सामंजस्य बना रहेगा. पढ़ाई और ज्ञान से जुड़े क्षेत्रों में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे. आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी और समाज में मान-सम्मान भी मिलेगा. नए लोगों से संपर्क और यात्रा भविष्य में लाभ का कारण बन सकती है.

