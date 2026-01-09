scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Panchgrahi Yog 2026: मकर संक्रांति के बाद बनेगा पंचग्रही योग, इन 4 राशियों पर अचानक होगी धनवर्षा

14 जनवरी को मकर संक्रांति के बाद मकर राशि में पंचग्रही योग बनेगा. 19 जनवरी को सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और चंद्रमा एक साथ मकर राशि में आएंगे और पंचग्रही योग का निर्माण करेंगे. ज्योतिषविदों के अनुसार, यह शुभ संयोग चार राशियों के लिए धन और समृद्धि के योग बना सकता है.

Advertisement
X
18 जनवरी को सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और चंद्रमा मकर राशि में पंचग्रही योग बनाएंगे. (Photo: Getty)
18 जनवरी को सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और चंद्रमा मकर राशि में पंचग्रही योग बनाएंगे. (Photo: Getty)

Panchgrahi Yog 2026: 14 मार्च को मकर संक्रांति मनाई जाएगी. ग्रहों के राजा सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है. हालांकि इस साल मकर संक्रांति के बाद मकर राशि में सूर्य के अलावा चार और ग्रह एकसाथ आएंगे और पंचग्रही योग का निर्माण करेंगे. 19 जनवरी को सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और चंद्रमा मकर राशि में पंचग्रही योग बनाएंगे. ज्योतिषविदों के अनुसार, यह शुभ योग चार राशि के जातकों को मालामाल कर सकता है. आइए इन लकी राशियों के बारे में जानते हैं.

वृषभ राशि
वृषभ राशि वालों को आय में वृद्धि के नए अवसर मिल सकते हैं. पहले किए गए निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है. कार्यक्षेत्र में स्थिरता आएगी. आपकी आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत होगी. लंबे समय से किया जा रहा परिश्रम अब सकारात्मक फल देने वाला है. पारिवारिक जीवन संतुलित रहेगा. भविष्य को लेकर आपका नजरिया अधिक सकारात्मक और भरोसेमंद रहेगा.

कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए यह योग अचानक धन लाभ का संकेत दे रहा है. आपको लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. किसी पुराने कर्ज से राहत मिलने की स्थिति बनती दिख रही है. रचनात्मक क्षेत्रों जैसे मीडिया, संचार, लेखन से जुड़े लोगों को इस दौरान कोई खुशखबरी मिल सकती है. प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ेगी और संतान से जुड़ी कोई सुखद खबर मिलने की संभावना है.

सम्बंधित ख़बरें

Makar Sankranti special til ke ladoo
मकर संंक्रांति पर घर में बनाएं तिल के लड्डू, रणवीर ब्रार ने बताई आसान ट्रिक
मकर संक्रांति पर इन गलतियों से बचें
Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर ये लापरवाही पड़ सकती है भारी, सूर्य देवता हो जाते हैं नाराज
मकर संक्रांति पर पुण्य स्नान का अवसर
मकर संक्रांति पर शुभ स्नान का महासंयोग! नोट करें शुभ समय और महत्व
mangal gochar 2026 makar sankranti
मकर संक्रांति से चमकेगा इन राशियों का भाग्य! होने जा रहा है मंगल का गोचर
Not Bengali but this khichdi is the best of the south, a great recipe for monsoon or winter
मकर संक्रांति-षटतिला एकादशी एकसाथ, अब कैसे खाएंगे चावल की खिचड़ी? ये रहा तोड़
Advertisement

तुला राशि
यह शुभ योग तुला राशि के लिए करियर और व्यवसाय में उन्नति के नए द्वार खोलेगा. नौकरी, आर्थिक स्थिति और सामाजिक प्रतिष्ठा तीनों ही क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. पार्टनरशिप के बिजनेस या व्यापार में कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिलने से बड़ा लाभ होगा. इस दौरान आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. निर्णय लेने की क्षमता पहले से अधिक मजबूत होगी.

मकर राशि
मकर राशि वालों का पैसों से जुड़ा कोई पुराना विवाद सुलझ सकता है. पैतृक संपत्ति से जुड़ा विवाद सुलझ सकता है. इस समय सोना, चांदी या संपत्ति में निवेश करने के योग भी बन रहे हैं. भविष्य की योजनाएं अधिक व्यवस्थित और मजबूत दिखाई दे रही हैं. साथ ही सामाजिक सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा. प्रभावशाली और अनुभवी लोगों से संपर्क बढ़ेगा, जो आगे चलकर आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement