January Remedies 2026: जनवरी में जन्में लोग करें ये उपाय, सालभर मिलेगी मां लक्ष्मी की कृपा

January Remedies 2026:जनवरी का महीना सूर्य से जुड़ा माना जाता है, इसलिए इस महीने जन्में लोगों पर सूर्य ग्रह का प्रभाव अधिक रहता है. ऐसे लोग आत्मविश्वासी, मेहनती और नेतृत्व क्षमता वाले होते हैं. अगर ये लोग कुछ खास उपाय नियमित रूप से अपनाएं, तो जीवन में तरक्की, मान-सम्मान और आर्थिक मजबूती बनी रहती है.

जनवरी में जन्मे लोगों के लिए लकी साल 2026

January Remedies: नए साल की शुरुआत हो चुकी है और साल 2026 कई मायनों में खास माना जा रहा है. यह सूर्य से जुड़ा वर्ष है, इसलिए इसका असर लोगों की ऊर्जा, आत्मविश्वास और फैसलों पर साफ दिखाई देता है. साल का पहला महीना यानी जनवरी भी अपने आप में विशेष होता है. इस महीने जन्में लोगों पर सूर्य ग्रह का प्रभाव ज्यादा माना जाता है. अंक ज्योतिष के अनुसार जनवरी में जन्म लेने वाले लोग नेतृत्व क्षमता, आत्मसम्मान और मजबूत इच्छाशक्ति वाले होते हैं. अगर ये लोग कुछ आसान उपाय अपनाएं, तो उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव तेजी से देखने को मिल सकते हैं. 

सूर्य को जल अर्पित करें

जनवरी में जन्में लोगों के लिए सूर्य को जल देना बहुत लाभकारी माना जाता है. हर सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में साफ पानी भरें, उसमें लाल फूल या गुड़ डालें और उगते सूर्य की ओर मुख करके जल अर्पित करें.इस उपाय से आत्मविश्वास बढ़ता है, करियर में तरक्की के रास्ते खुलते हैं और समाज में सम्मान प्राप्त होता है. जल अर्पित करते समय मन को शांत रखें और सकारात्मक सोच बनाए रखें. अगर यह उपाय रोज किया जाए, तो इसके प्रभाव जल्दी दिखाई देने लगते हैं.

दान जरूर करें

जनवरी में जन्में लोगों के लिए दान करना विशेष शुभ होता है. जरूरतमंद लोगों को कपड़े, अनाज, गुड़, तांबे के बर्तन या लाल रंग की वस्तुओं का दान करने से सूर्य से जुड़ी बाधाएं दूर होती हैं. दान करने से जीवन में स्थिरता आती है, नकारात्मकता कम होती है और सौभाग्य में वृद्धि होती है.  

बड़ों का आशीर्वाद लें

अपने माता-पिता, गुरु या परिवार के किसी बड़े व्यक्ति का नियमित रूप से आशीर्वाद लेना बेहद लाभकारी होता है. बड़ों का आशीर्वाद जीवन में सही मार्गदर्शन देता है, निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करता है और कामों में सफलता दिलाने में मदद करता है. कोशिश करें कि किसी बुजुर्ग का अपमान न करें और उनकी सेवा करें. 

सूर्य मंत्र का जाप करें

सूर्य मंत्र का जाप मानसिक स्पष्टता, ऊर्जा और आत्मबल को बढ़ाता है. जनवरी में जन्मे लोगों को रोज सुबह सूर्य को जल देने के बाद इस मंत्र का जाप करना चाहिए. आप रोज “ॐ घृणि सूर्याय नमः” मंत्र का जाप कर सकते हैं. रोजाना इस मंत्र का 11, 21 या 108 बार जाप करें. अगर समय कम हो तो कम से कम 11 बार जरूर जपें. नियमित रूप से जाप करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं. 

मेडिटेशन को आदत बनाएं

ध्यान यानी मेडिटेशन करने से मन शांत रहता है और तनाव कम होता है. रोज सुबह या रात को कम से कम 5 से 15 मिनट मेडिटेशन करें. इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, सोच स्पष्ट होती है और अंदरूनी ऊर्जा मजबूत होती है. नियमित ध्यान करने से मानसिक और भावनात्मक संतुलन बना रहता है.

---- समाप्त ----
