Nostradamus 2026 Predictions: सुनामी से लेकर तीसरे विश्व युद्ध तक...नास्त्रेदमस की ये थीं साल 2026 को लेकर खतरनाक भविष्यवाणियां

Nostradamus 2026 Predictions: कुछ ही समय में नए साल की शुरुआत होने वाली है और इस दौर में हर कोई यह जानना चाहता है कि आने वाला वर्ष अपने साथ क्या बदलाव लेकर आएगा. नए साल को लेकर भविष्यवाणियों पर चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है. इसी कड़ी में फ्रांस के प्रसिद्ध भविष्यवक्ता नॉस्त्रेदमस की भविष्यवाणियां दोबारा सुर्खियों में आ गई हैं. आज दुनिया जिस तरह की वैश्विक उथल-पुथल से गुजर रही है जैसे यूक्रेन-रूस युद्ध, महंगाई का लगातार बढ़ना, खाने-पीने की चीजों के दाम आसमान छूना इन सबके बीच नॉस्त्रेदमस की 500 साल पुरानी भविष्यवाणियां सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

ऐसे माहौल में लोग यह दावा कर रहे हैं कि नॉस्त्रेदमस ने अपनी रहस्यमयी कविताओं में तीसरे विश्व युद्ध, बड़े आर्थिक संकट और वैश्विक बदलावों की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी. यही वजह है कि नए साल से पहले उनकी भविष्यवाणियों को लेकर लोगों की उत्सुकता और चर्चा दोनों बढ़ती जा रही हैं.

तीसरा विश्व युद्ध

भविष्यवक्ता नॉस्त्रेदमस की पहली भविष्यवाणी के मुताबिक साल 2026 के मध्य से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है. जो आगे के लिए बहुत ही घातक साबित होगा. धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पर लोग एक दूसरे की हत्या करेंगे. हालांकि, विश्व के पूर्वी देशों में अभी से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रखी है.

समुद्री युद्ध

एक बड़ी नौसेना या समुद्री घटना साल 2026 में दुनिया को हिला सकती है. कोई बहुत बड़ा जहाज डूब सकता है या समुद्री युद्ध शुरू हो सकता है. हो सकता है किसी देश की गलत हरकत से समुद्री तनाव अचानक बहुत बढ़ जाए, और उसकी वजह से बड़े राष्ट्र आमने-सामने आ जाएं. नॉस्त्रेदमस की कविता के अंशों के मुताबिक, जिस दिन जहाज समुद्र में गिरेगा, उस दिन महासागर की शक्ति से दुनिया की राजनीति बदल जाएगी.

आर्थिक संकट का खतरा

नॉस्त्रेदमस की अगली भविष्यवाणी में कहा गया था कि साल 2026 में विश्व के बड़े देशों जैसे अमेरिका, यू.के वगैरह को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण समाज में अशांति फैल सकती है. लोगों को महंगाई का सामना भी करना पड़ सकता है. इस बड़े संकट के कारण विश्व के कई बड़े नेताओं को पतन का सामना भी करना पड़ेगा.

प्राकृतिक आपदा

नॉस्त्रेदमस की अन्य भविष्यवाणी के मुताबिक, साल 2026 में भीषण गर्मी से कई जगहें सूखे में बदल सकती हैं. फिर अचानक इतनी भयंकर बारिश होगी कि जगह-जगह बाढ़ आ जाएगी. साल 2026 को तबाही का साल भी माना जा रहा है, जिसमें अत्‍यधिक वर्षा, जल स्तर में वृद्धि और विनाशकारी बाढ़ आ सकती है जिससे पर्यावरण और लोगों को भारी नुकसान होगा.

AI का बढ़ेगा प्रभाव

नॉस्त्रेदमस की अगली भविष्यवाणी के अनुसार, साल 2026 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सलाहकार नहीं, बल्कि निर्णय लेने वाली शक्ति बन सकता है. सरकारें और सिस्टम सभी निर्णय AI के द्वारा चलेंगे. AI भावनाओं को पीछे रखकर सभी फैसले लेगा और मनुष्यों की जगह सत्ता चलाएगा. धीरे-धीरे लोग महसूस करने लगेंगे कि नियंत्रण इंसानों के हाथ में नहीं रहा.

हो सकता है परमाणु हमला

नास्त्रेदमस की एक अन्य भविष्यवाणी साल 2026 में परमाणु हमला, मानव अंतरिक्ष कार्यक्रमों के पतन की ओर इशारा कर रही हैं. कहा जा रहा है कि मंगल पर अंधेरा छा जाएगा, कोई बड़ा देश भी परमाणु हमले की तैयारी कर सकता है.

गेहूं और अनाज का वैश्विक स्तर पर महंगा होना

नास्त्रेदमस की एक अन्य भविष्यवाणी को वैश्विक अनाज की कीमतों में बढ़ोतरी से भी जोड़कर देखा जा रहा है. यह बढ़ोतरी आंशिक रूप से रूस द्वारा यूक्रेन के बंदरगाहों को संघर्ष करने और सप्लाई चेन में रुकावट के कारण हुई थी. साल 2022 में गेहूं की कीमत 14 साल में सबसे ज्यादा थी, जिसका पूरे विश्व पर पड़ा था लेकिन विशेषरूप से दक्षिणी देशों पर ज्यादा था. अब सोशल मीडिया पर लोग साल 2022 में अनाज के महंगे होने की घटना को नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी से कनेक्ट कर रहे हैं. हालांकि नॉस्त्रेदमस की कविताओं में कोई विशेष तारीख नहीं दी गई है. लेकिन, फिर भी लोग इस भविष्यवाणी को लेकर बहुत ज्यादा डर रहे हैं.

